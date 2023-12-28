Знадобилося 136 тонн води: пожежники годину не могли загасити електрокар Tesla (відео)

Електрокросовер Tesla Model Y загорівся після нескладної ДТП. В аварії ніхто не постраждав, але швидко загасити батарею авто не вийшло.

Related video

У США на Різдво згорів дотла електромобіль Tesla Model Y. Пожежникам знадобилася ціла година, щоб ліквідувати загоряння. Про це йдеться в сюжеті телеканалу WSFA 12.

Інцидент стався на хайвеї у штаті Північна Кароліна. Електрокросовер Tesla Model Y врізався у відбійник і загорівся. На щастя, водієві вдалося швидко покинути авто і викликати пожежників. Пізніше в його крові виявили алкоголь.

Гасіння пожежі зайняло годину і на авто вилили 136 тонн води. Для порівняння: щоб загасити бензинову машину, в середньому потрібно від 1 до 4 тонн води. Від електрокара залишився тільки обгорілий кузов, який відправлять на утилізацію.

Важливо

Наскільки сильно електромобілі схильні до ризику загоряння — дослідження

Як відомо, пожежі електромобілів дуже складно загасити. Літій-іонна батарея під час горіння виділяє величезну кількість кисню, що тільки розпалює пожежу і збільшує температуру горіння до 2500 градусів Цельсія.

Для гасіння електромобіля потрібна величезна кількість води. До того ж, існує ризик отруїтися продуктами горіння, адже виділяються токсичні фтороводень і хлорид водню.

Раніше Фокус розповідав, що пікап Tesla Cybertruck застряг на бездоріжжі.

Також ми писали, що в Києві помітили надпотужний електрокар BMW.