Новітній пікап Tesla Cybertruck потрапив у ДТП невдовзі після покупки (фото)
Нова Tesla Cybertruck потрапила в ДТП на трасі в Каліфорнії. Електричний пікап експлуатували менше ніж місяць і тепер на нього чекає ремонт.
У США вперше потрапив в аварію електромобіль Tesla Cybertruck. Пікап зовсім недавно доставили його власнику. Знімки з місця ДТП з'явилися на сторінці Reddit.
Інцидент стався на трасі в штаті Каліфорнія поблизу Сан-Франциско, причому стався він не з вини водія Tesla Cybertruck.
Винуватцем аварії став 17-річний водій Toyota Corolla. Він не впорався з керуванням, злетів із траси, а потім вилетів на зустрічну смугу і зачепив пікап Tesla.Важливо
Нова Tesla Cybertruck зазнала відносно невеликих пошкоджень — у неї видно подряпини і вм'ятини на боковинах, а також постраждав пластиковий обвіс. Втім, у салоні спрацювали подушки безпеки.
Утім, порівняно з Toyota Corolla пошкодження незначні. Це показало міцність сталевого кузова Tesla Cybertruck.
Нагадаємо, що нова Tesla Cybertruck поставляється покупцям з 30 листопада. Поки що пікап доступний тільки в багато оснащеному виконанні Foundation Series вартістю від $120 000.
До речі, нещодавно пікап Tesla Cybertruck застряг на бездоріжжі і його довелося витягати на буксирі.
Також Фокус повідомляв, що Tesla Model Y загорілася після ДТП і її годину не могли загасити.