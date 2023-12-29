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Новітній пікап Tesla Cybertruck потрапив у ДТП невдовзі після покупки (фото)

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Фото: Reddit | Tesla Cybertruck потрапив у ДТП поблизу Сан-Франциско

Нова Tesla Cybertruck потрапила в ДТП на трасі в Каліфорнії. Електричний пікап експлуатували менше ніж місяць і тепер на нього чекає ремонт.

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У США вперше потрапив в аварію електромобіль Tesla Cybertruck. Пікап зовсім недавно доставили його власнику. Знімки з місця ДТП з'явилися на сторінці Reddit.

Інцидент стався на трасі в штаті Каліфорнія поблизу Сан-Франциско, причому стався він не з вини водія Tesla Cybertruck.

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У Tesla Cybertruck відносно невеликі пошкодження
Фото: Reddit

Винуватцем аварії став 17-річний водій Toyota Corolla. Він не впорався з керуванням, злетів із траси, а потім вилетів на зустрічну смугу і зачепив пікап Tesla.

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Нова Tesla Cybertruck зазнала відносно невеликих пошкоджень — у неї видно подряпини і вм'ятини на боковинах, а також постраждав пластиковий обвіс. Втім, у салоні спрацювали подушки безпеки.

Утім, порівняно з Toyota Corolla пошкодження незначні. Це показало міцність сталевого кузова Tesla Cybertruck.

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Toyota Corolla винуватця ДТП постраждала набагато серйозніше
Фото: Reddit

Нагадаємо, що нова Tesla Cybertruck поставляється покупцям з 30 листопада. Поки що пікап доступний тільки в багато оснащеному виконанні Foundation Series вартістю від $120 000.

До речі, нещодавно пікап Tesla Cybertruck застряг на бездоріжжі і його довелося витягати на буксирі.

Також Фокус повідомляв, що Tesla Model Y загорілася після ДТП і її годину не могли загасити.