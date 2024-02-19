У Києві помітили новітній електрокросовер від Huawei із запасом ходу 700 км (фото)

Електромобіль Huawei Avatr 11 — 4,9-метровий кросовер з обтічним дизайном. Топова 578-сильна версія моделі розганяється до 100 км/год за 4 с.

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У Києві сфотографували електромобіль Avatr 11. Кросовер створений спеціалістами Huawei. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Бренд Avatr у Huawei створили разом із Changan. Під цією маркою планують випускати винятково електромобілі. Первісток Avatr 11 – великий 4,9-метровий кросовер, який в Україні вартує від 45 до 77 тис. доларів.

Новий Avatr 11 вирізняється обтічним дизайном із плавними формами кузова. У нього тоненькі світлодіодні фари та розширені задні крила.

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Китайський електромобіль Avatr 11 пропонують у версіях на 4 і 5 місць. У салоні на передній панелі встановлені одразу три дисплеї. Звісно, ж мультимедійну систему та програмне забезпечення для авто розробили в Huawei.

На передній панелі встановлено три дисплеї Фото: Huawei

Китайський кросовер Avatr 11 пропонують у задньопривідній 313-сильній та повнопривідній 578-сильній версіях. Потужніший варіант здатен розігнатися до 100 км/год за 4 с, а його максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.

Електромобіль Huawei Avatr 11 доступний з батареями на 90 і 117 кВт∙год. У першому випадку запас ходу складає 555-600 км, у другому – 680-700 км.

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