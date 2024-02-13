Спорткар для сім'ї: у Києві помітили надпотужний універсал Audi за 4,2 мільйона (фото)

Спортивний універсал Audi RS6 Avant Performance оснащений 630-сильним V8 твін-турбо і повним приводом. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,4 с і розвинути 305 км/год.

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У Києві сфотографували новий Audi RS6 2023 року у виконанні Performance. Це один із найпотужніших і найшвидших універсалів у світі. Знімки авто з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Заряджений універсал Audi RS6 Avant Performance отримав доопрацьований 4,0-літровий V8 твін-турбо. Його потужність збільшили до 630 к. с., а піковий крутильний момент — до 850 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,4 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці в 305 км/год.

Спортивний універсал впізнається за обвісом і розширеними крилами Фото: Topcars UA

Новий Audi RS6 Performance оснащений 8-ступінчастою автоматичною КПП і повним приводом зі спортивним диференціалом. Також встановлено спортивну підвіску і карбоново-керамічні гальма.

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Усі Audi RS6 відрізняються від стандартного універсала A6 агресивним обвісом, розширеними крилами і спойлером на даху. Варіант Performance також отримав особливі 21-дюймові диски, а його салон оздоблений особливою шкірою, а також алькантарою і карбоном. Ціна Audi RS6 Performance в Україні стартує з 4,22 мільйона гривень.

До слова, нещодавно в лінійці Audi з'явився ще швидший універсал — лімітований RS6 Avant GT.

Також Фокус розповідав, що в Києві бачили дуже рідкісну і незвичайну Toyota 2000-х.