Потужний і недорогий електрокросовер Volvo для бездоріжжя розсекретили до прем'єри (фото)

Новий Volvo EX30 Cross Country вирізняється позашляховими шинами, захисним обвісом та збільшеним кліренсом. Електрокросовер отримає повнопривідну 428-сильну установку.

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Електромобіль Volvo EX30 отримає варіант підвищеної прохідності, який традиційно назвуть Cross Country. Його презентують влітку, проте кросовер уже помітили під час тестів у Швеції. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Новий Volvo EX30 Cross Country тестують на снігу без звичного камуфляжу. Зовні він майже не відрізняється від передсерійного варіанту, який продемонстрували під час презентації Volvo EX30 у 2023 році.

Прототип Volvo EX30 Cross Country 2023 року Фото: Volvo

Кросовер Volvo EX30 Cross Country отримав захисний пластиковий обвіс та особливі 18-дюймові диски з поза шляховою шиною. Його передня частина відрізняється чорним декором, а на даху встановлено багажник. Кліренс електрокара збільшили, а також додали захист днища.

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Салон Volvo EX30 Cross Country не показали. Очікується, що всередині змінять оздоблення.

Електромобіль Volvo EX30 Cross Country пропонуватимуть у повнопривідному виконанні із двомоторною установкою на 428 к. с. та батареєю ємністю 69 кВт∙год. Запас ходу перевищить 400 км.

Передня частина авто отримала чорний декор Фото: autoevolution.com

Новий Volvo EX30 Cross Country буде дорожчим за стандартну 428-сильну модель (в Україні вона коштує від 1,58 млн гривень), проте залишиться доволі доступним.

Раніше стало відомо, що позашляхову модифікацію отримає і Honda CR-V.

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