Мощный и недорогой электрокроссовер Volvo для бездорожья рассекретили до премьеры (фото)

Новый Volvo EX30 Cross Country отличается внедорожными шинами, защитным обвесом и увеличенным клиренсом. Электрокроссовер получит полноприводную 428-сильную установку.

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Электромобиль Volvo EX30 получит вариант повышенной проходимости, который традиционно назовут Cross Country. Его презентуют летом, однако кроссовер уже заметили во время тестов в Швеции. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Новый Volvo EX30 Cross Country тестируют на снегу без привычного камуфляжа. Внешне он почти не отличается от предсерийного варианта, который продемонстрировали во время презентации Volvo EX30 в 2023 году.

Прототип Volvo EX30 Cross Country 2023 года Фото: Volvo

Кроссовер Volvo EX30 Cross Country получил защитный пластиковый обвес и особые 18-дюймовые диски с вне дорожной шиной. Его передняя часть отличается черным декором, а на крыше установлен багажник. Клиренс электрокара увеличили, а также добавили защиту днища.

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Салон Volvo EX30 Cross Country не показали. Ожидается, что внутри изменят отделку.

Электромобиль Volvo EX30 Cross Country будет предлагаться в полноприводном исполнении с двухмоторной установкой на 428 л. с. и батареей емкостью 69 кВт∙ч. Запас хода превысит 400 км.

Передняя часть авто получила черный декор Фото: autoevolution.com

Новый Volvo EX30 Cross Country будет дороже стандартной 428-сильной модели (в Украине она стоит от 1,58 млн гривен), однако останется довольно доступным.

Ранее стало известно, что внедорожную модификацию получит и Honda CR-V.

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