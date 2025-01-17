Honda CR-V получит особую версию для украинских дорог

Новая Honda CR-V TrailSport должна получить внедорожные шины, пластиковый обвес и дополнительную защиту днища. Подвеску кроссовера подготовят к бездорожью.

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Палитру версий Honda CR-V планируют расширить. Кроссовер получит внедорожный вариант TrailSport. Об этом сообщило североамериканское представительство Honda.

Новая Honda CR-V TrailSport дебютирует в этом году и, скорее всего, ее презентуют летом в США. Такая модификация появится у обновленной CR-V 2026 модельного года.

По аналогии со старшими Honda Pilot и Passport в исполнении TrailSport кроссовер получит более массивный пластиковый обвес, дополнительную защиту днища и внедорожные шины, а его клиренс увеличат.

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Кроме того, стоит ожидать особого износостойкого внутренней отделки салона. Также модели TrailSport имеют перенастроенную систему полного привода и усиленную подвеску, подготовленную к бездорожью.

Подробности и характеристики Honda CR-V TrailSport пока держатся в секрете. Как известно, стандартная модель на североамериканском рынке комплектуется 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 190 л.с. и 184-сильной гибридной установкой e:HEV, так что именно эти двигатели должны появиться и в версии TrailSport.

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