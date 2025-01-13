Новая Honda Accord 2025 засветилась за полгода до премьеры (фото)

Новая Honda Accord изменилась внешне и стала более выразительной на вид. Седан предложат в бензиновых и гибридных модификациях.

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В интернет попали фото Honda Accord 2025. Седан засветился во время закрытого показа в Китае, который провели примерно за полгода до презентации модели. Об этом сообщает сайт Autohome.

На фотографиях показали седан Honda Accord, который будет производиться на китайском предприятии GAC-Honda, однако "глобальная" версия модели внешне не отличается от китайской.

Сзади обновили фонари Фото: autohome.com.cn

Новая Honda Accord стала более выразительной на вид. Седан получил более широкую решетку радиатора и более агрессивный передний бампер. В фарах заменили ходовые огни, а сзади обновили фонари.

Салон Honda Accord 2025 не показали. Ожидается, что автомобиль лишь получит новый центральный дисплей.

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В Китае продемонстрировали бензиновую модификацию Honda Accord с 1,5-литровым 192-сильным турбомотором. В линейке также останутся 184-сильный гибрид и плагин-гибрид мощностью 207 л. с.

Седан будут выпускать в бензиновых и гибридных версиях Фото: autohome.com.cn

Ожидается, что новая Honda Accord 2025 дебютирует летом и выйдет на рынок во втором полугодии 2025 года. Стоимость авто не должна существенно измениться.

Кстати, недавно презентовали возрожденное купе Honda Prelude. Знаменитая модель стала гибридной.

Также Фокус писал о новом электромобиле от Sony и Honda.