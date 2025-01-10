Доступный спорткар: Honda возродила культовую модель (фото)

Новая Honda Prelude — компактное обтекаемое купе на платформе Civic. Автомобиль получил гибридную установку и необычную коробку передач.

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Знаменитое купе Honda Prelude возвращается на рынок. Возрожденный недорогой спорткар презентовали на автошоу в Токио, а его продажи стартуют осенью. Об этом сообщает японское издание BestCar.

Купе отличается обтекаемым дизайном Фото: BestCarWeb

Новая Honda Prelude шестого поколения внешне почти не отличается от предсерийного концепта. Купе привлекает элегантным силуэтом с выраженным "носом" и изогнутой крышей. У него тоненькие фары, а фонари соединены диодной полосой. Топовая версия получила спойлер и 20-дюймовые диски.

Сзади установлен спойлер Фото: HotCars

Салон Honda Prelude 2025 не показали, однако ожидается, что некоторые детали позаимствуют у Honda Civic, с которым купе делит платформу.

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Honda Civic поделится с Prelude и гибридной установкой e:HEV с 2,0-литровым бензиновым двигателем и парой электромоторов. В разных моделях японской марки ее мощность составляет от 184 до 200 л. с., хотя не исключено, что для спортивного купе отдачу могут увеличить.

Своеобразной "фишкой" Honda Prelude станет бесступенчатый вариатор eCVT с технологией S+ Shift, которая имитирует переключение передач.

Honda Prelude получила гибридную установку Фото: HotCars

Напомним, что купе Honda Prelude выпускалось с 1978 по 2001 год. Всего собрали более 800 000 авто пяти поколений.

Кстати, недавно презентовали электромобили Honda с оригинальным футуристическим дизайном.

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