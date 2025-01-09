Honda планирует выпустить большой внедорожник: первые подробности

Honda может впервые выпустить полноразмерный внедорожник. Создать новую модель помогут партнеры из Nissan.

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В модельном ряду Honda может появиться большой внедорожник. На это намекнул изданию Car and Driver вице-президент корпорации Нория Кайхара на шоу CES в Лас-Вегасе.

Nissan Patrol недавно сменил поколение Фото: Nissan

По его словам, предстоящее слияние Honda и Nissan открывает новые возможности. Автопроизводители могут заполнить новые для себя ниши моделями, заимствованными у партнеров.

В частности, Нория Кайхара отметил, что у Honda нет полноразмерных внедорожников, но такие авто выпускает Nissan. Поэтому есть возможность позаимствовать их у партнеров, а взамен передать им модели, которых нет в линейке Nissan. Следующее же поколение этих моделей уже будет разрабатываться совместно двумя автогигантами.

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Как известно, Nissan выпускает полноразмерный внедорожник Patrol (в Северной Америке он известен как Armada), а также его премиального собрата Infiniti QX80. Недавно обе модели сменили поколение.

Infiniti QX80 Фото: Infiniti

Новые Nissan Patrol/Armada и Infiniti QX80 достигают 5,3 м в длину и доступны в версиях на 7 и 8 мест. Полноразмерные внедорожники оснащаются 3,5-литровым V6 твин-турбо мощностью 425-450 сил и 9-ступенчатой автоматической КПП.

Кстати, на выставке CES дебютировал электромобиль Afeela 1, созданный совместно Sony и Honda.

Также Фокус писал, что Honda показала оригинальные электромобили, которые будет выпускать с 2026 года.