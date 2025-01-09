Honda планує випустити великий позашляховик: перші подробиці

Honda може вперше випустити повнорозмірний позашляховик. Створити нову модель допоможуть партнери з Nissan.

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У модельному ряду Honda може з’явитися великий позашляховик. На це натякнув виданню Car and Driver віце-президент корпорації Норія Кайхара на шоу CES у Лас-Вегасі.

Nissan Patrol нещодавно змінив покоління Фото: Nissan

За його словами, майбутнє злиття Honda та Nissan відкриває нові можливості. Автовиробники можуть заповнити нові для себе ніші моделями, запозиченими у партнерів.

Зокрема, Норія Кайхара зазначив, що в Honda немає повнорозмірних позашляховиків, але такі авто випускає Nissan. Тому є можливість запозичити їх у партнерів, а взамін передати їм моделі, яких немає в лінійці Nissan. Наступне ж покоління цих моделей вже розроблятиметься спільно двома автогігантами.

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Як відомо, Nissan випускає повнорозмірний позашляховик Patrol (у Північній Америці він відомий як Armada), а також його преміального побратима Infiniti QX80. Нещодавно обидві моделі змінили покоління.

Infiniti QX80 Фото: Infiniti

Нові Nissan Patrol/Armada та Infiniti QX80 сягають 5,3 м завдовжки та доступні у версіях на 7 і 8 місць. Повнорозмірні позашляховики оснащують 3,5-літровим V6 твін-турбо потужністю 425-450 сил та 9-ступінчастою автоматичною КПП.

До речі, на виставці CES дебютував електромобіль Afeela 1, створений спільно Sony та Honda.

Також Фокус писав, що Honda показала оригінальні електромобілі, які випускатиме з 2026 року.