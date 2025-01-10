Доступний спорткар: Honda відродила культову модель (фото)

Нова Honda Prelude — компактне обтічне купе на платформі Civic. Автомобіль отримав гібридну установку та незвичну коробку передач.

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Знамените купе Honda Prelude повертається на ринок. Відроджений недорогий спорткар презентували на автошоу в Токіо, а його продажі стартують восени. Про це повідомляє японське видання BestCar.

Купе вирізняється обтічним дизайном Фото: BestCarWeb

Нова Honda Prelude шостого покоління зовні майже не відрізняється від передсерійного концепта. Купе приваблює елегантним силуетом з вираженим "носом" і вигнутим дахом. У нього тоненькі фари, а ліхтарі з’єднані діодною смугою. Топова версія отримала спойлер і 20-дюймові диски.

Ззаду встановлено спойлер Фото: HotCars

Салон Honda Prelude 2025 не показали, проте очікується, що деякі деталі запозичать в Honda Civic, з яким купе ділить платформу.

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Honda Civic поділиться з Prelude і гібридною установкою e:HEV із 2,0-літровим бензиновим двигуном та парою електромоторів. У різних моделях японської марки її потужність становить від 184 до 200 к. с., хоча не виключено, що для спортивного купе віддачу можуть збільшити.

Своєрідною "фішкою" Honda Prelude стане безступінчастий варіатор eCVT із технологією S+ Shift, яка імітує перемикання передач.

Honda Prelude отримала гібридну установку Фото: HotCars

Нагадаємо, що купе Honda Prelude випускали з 1978 по 2001 рік. Усього зібрали понад 800 000 авто п’яти поколінь.

До речі, нещодавно презентували електромобілі Honda з оригінальним футуристичним дизайном.

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