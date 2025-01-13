Нова Honda Accord 2025 засвітилася за пів року до прем'єри (фото)

Нова Honda Accord змінилася зовні та стала виразнішою на вигляд. Седан запропонують у бензинових та гібридних модифікаціях.

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В інтернет потрапили фото Honda Accord 2025. Седан засвітився під час закритого показу в Китаї, який провели приблизно за пів року до презентації моделі. Про це повідомляє сайт Autohome.

На світлинах показали седан Honda Accord, який вироблятимуть на китайському підприємстві GAC-Honda, проте "глобальна" версія моделі зовні не відрізняється від китайської.

Ззаду оновили ліхтарі Фото: autohome.com.cn

Нова Honda Accord стала виразнішою на вигляд. Седан отримав ширшу решітку радіатора та агресивніший передній бампер. У фарах замінили ходові вогні, а ззаду оновили ліхтарі.

Салон Honda Accord 2025 не показали. Очікується, що автомобіль лише отримає новий центральний дисплей.

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У Китаї продемонстрували бензинову модифікацію Honda Accord із 1,5-літровим 192-сильним турбомотором. У лінійці також залишаться 184-сильний гібрид та плагін-гібрид потужністю 207 к. с.

Седан випускатимуть у бензинових та гібридних версіях Фото: autohome.com.cn

Очікується, що нова Honda Accord 2025 дебютує влітку та вийде на ринок у другому півріччі 2025 року. Вартість авто не повинна суттєво змінитися.

До речі, нещодавно презентували відроджене купе Honda Prelude. Знаменита модель стала гібридною.

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