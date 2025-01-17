Honda CR-V отримає особливу версію для українських доріг

Нова Honda CR-V TrailSport повинна отримати позашляхові шини, пластиковий обвіс та додатковий захист днища. Підвіску кросовера підготують до бездоріжжя.

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Палітру версій Honda CR-V планують розширити. Кросовер отримає позашляховий варіант TrailSport. Про це повідомило північноамериканське представництво Honda.

Нова Honda CR-V TrailSport дебютує цьогоріч і, скоріше за все, її презентують влітку в США. Така модифікація з’явиться в оновленої CR-V 2026 модельного року.

За аналогією зі старшими Honda Pilot та Passport у виконанні TrailSport кросовер отримає масивніший пластиковий обвіс, додатковий захист днища та позашляхові шини, а його кліренс збільшать.

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Крім того, варто очікувати особливого зносостійкого внутрішнього оздоблення салону. Також моделі TrailSport мають пере налаштовану систему повного приводу та посилену підвіску, підготовлену до бездоріжжя.

Подробиці та характеристики Honda CR-V TrailSport наразі тримають у секреті. Як відомо, стандартна модель на північноамериканському ринку комплектується 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 190 к. с. та 184-сильною гібридною установкою e:HEV, отже саме ці двигуни повинні з’явитися і у версії TrailSport.

Раніше стало відомо, що Honda може випустити і великий повнорозмірний позашляховик.

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