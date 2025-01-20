Новий рамний позашляховик MG стане доступною альтернативою Toyota Prado (фото, відео)

MG Majestor — рамний позашляховик довжиною понад 5 метрів із брутальним дизайном. Автомобіль оснастили 218-сильним турбодизелем.

Related video

На автосалоні в Нью-Делі презентували новий MG Majestor. Великий рамний позашляховик вийде на ринок у найближчі місяці та коштуватиме приблизно 46-52 тис. доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Позашляховик MG Majestor не є абсолютно новою моделлю, адже це експортна версія Maxus Territory. Обидва бренди належать китайському концерну SAIC. Позашляховик є дешевою альтернативою Toyota Land Cruiser Prado.

Важливо

Позашляховий ексклюзив: у Києві засвітився особливий Toyota Land Cruiser Prado 2024 (фото)

Новий MG Majestor зовні нічим не відрізняється від побратима і зберігає агресивний рубаний дизайн із високим капотом та розширеними крилами. Величезна решітка радіатора поєднується з дворівневими фарами.

Авто сягає понад 5 м завдовжки Фото: Autocar India

Розміри MG Majestor 2025:

довжина — 5046 мм;

ширина — 2016 мм;

висота — 1876 мм;

колісна база — 2950 мм.

Салон Maxus Territory Фото: CarNewsChina

Салон MG Majestor не показали, але він не повинен відрізнятися від інтер’єра Maxus Territory. Це значить, що авто отримає цифровий щиток приладів та великий тачкрін, а передні крісла розділять високою консоллю. Комплектація включатиме тризонний клімат-контроль, електропривід, іпідгрів та вентиляцію сидінь.

Позашляховик MG Majestor запропонують у версіях на 5 та 7 місць. Об’єм багажника складає 343 л з трьома рядами сидінь, 1350 л – з двома і 2382 л – з одним.

Позашляховик оснащений 218-сильним турбодизелем Фото: MG

Новий MG Majestor оснащений 2,0-літровим 218-сильним турбодизелем та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею.

До речі, нещодавно розсекретили новий рамний пікап MG.

Також Фокус писав про великий позашляховик Honda.