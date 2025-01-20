Новий рамний позашляховик MG стане доступною альтернативою Toyota Prado (фото, відео)
MG Majestor — рамний позашляховик довжиною понад 5 метрів із брутальним дизайном. Автомобіль оснастили 218-сильним турбодизелем.
На автосалоні в Нью-Делі презентували новий MG Majestor. Великий рамний позашляховик вийде на ринок у найближчі місяці та коштуватиме приблизно 46-52 тис. доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Позашляховик MG Majestor не є абсолютно новою моделлю, адже це експортна версія Maxus Territory. Обидва бренди належать китайському концерну SAIC. Позашляховик є дешевою альтернативою Toyota Land Cruiser Prado.Важливо
Новий MG Majestor зовні нічим не відрізняється від побратима і зберігає агресивний рубаний дизайн із високим капотом та розширеними крилами. Величезна решітка радіатора поєднується з дворівневими фарами.
Розміри MG Majestor 2025:
- довжина — 5046 мм;
- ширина — 2016 мм;
- висота — 1876 мм;
- колісна база — 2950 мм.
Салон MG Majestor не показали, але він не повинен відрізнятися від інтер’єра Maxus Territory. Це значить, що авто отримає цифровий щиток приладів та великий тачкрін, а передні крісла розділять високою консоллю. Комплектація включатиме тризонний клімат-контроль, електропривід, іпідгрів та вентиляцію сидінь.
Позашляховик MG Majestor запропонують у версіях на 5 та 7 місць. Об’єм багажника складає 343 л з трьома рядами сидінь, 1350 л – з двома і 2382 л – з одним.
Новий MG Majestor оснащений 2,0-літровим 218-сильним турбодизелем та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею.
До речі, нещодавно розсекретили новий рамний пікап MG.
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