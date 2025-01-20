Новый рамный внедорожник MG станет доступной альтернативой Toyota Prado (фото, видео)

MG Majestor — рамный внедорожник длиной более 5 метров с брутальным дизайном. Автомобиль оснастили 218-сильным турбодизелем.

Related video

На автосалоне в Нью-Дели презентовали новый MG Majestor. Большой рамный внедорожник выйдет на рынок в ближайшие месяцы и будет стоить примерно 46-52 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Внедорожник MG Majestor не является абсолютно новой моделью, ведь это экспортная версия Maxus Territory. Оба бренда принадлежат китайскому концерну SAIC. Внедорожник является дешевой альтернативой Toyota Land Cruiser Prado.

Важно

Внедорожный эксклюзив: в Киеве засветился особенный Toyota Land Cruiser Prado 2024 (фото)

Новый MG Majestor внешне ничем не отличается от собрата и сохраняет агрессивный рубленый дизайн с высоким капотом и расширенными крыльями. Огромная решетка радиатора сочетается с двухуровневыми фарами.

Авто достигает более 5 м в длину Фото: Autocar India

Размеры MG Majestor 2025:

длина — 5046 мм;

ширина — 2016 мм;

высота — 1876 мм;

колесная база — 2950 мм.

Салон Maxus Territory Фото: CarNewsChina

Салон MG Majestor не показали, но он не должен отличаться от интерьера Maxus Territory. Это значит, что авто получит цифровой щиток приборов и большой тачкрин, а передние кресла разделят высокой консолью. Комплектация будет включать трехзонный климат-контроль, электропривод, ипидгрев и вентиляцию сидений.

Внедорожник MG Majestor предложат в версиях на 5 и 7 мест. Объем багажника составляет 343 л с тремя рядами сидений, 1350 л — с двумя и 2382 л — с одним.

Внедорожник оснащен 218-сильным турбодизелем Фото: MG

Новый MG Majestor оснащен 2,0-литровым 218-сильным турбодизелем и 8-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей.

Кстати, недавно рассекретили новый рамный пикап MG.

Также Фокус писал о большом внедорожнике Honda.