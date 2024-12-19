Дизель или электро: недорогой пикап MG рассекретили до премьеры (фото)

Новый MG P9 — 5,5-метровый рамный пикап с рубленым дизайном. Модель предложат в дизельных и электрических версиях мощностью до 442 сил.

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Модельный ряд MG в 2025 году пополнит большой рамный пикап. Модель назовут P9 и ее уже заметили в Китае. Фотографии авто опубликовали на сайте CarNewsChina.

Новый MG P9 заметили на эвакуаторе. Тестовое авто не оклеено камуфляжной пленкой, однако у него не было заднего бампера.

MG P9 выйдет на рынок в 2025 году Фото: CarNewsChina

Пикап MG P9 отличается рубленым дизайном и имеет расширенные колесные арки. Благодаря шпионским фото удалось установить, что в основе авто лежит пикап Maxus eTerron/Interstellar X.

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В этом нет ничего удивительного, ведь бренды MG и Maxus входят в концерн SAIC. Очевидно, в разных странах модель будет продаваться под брендом Maxus или MG.

Пикап Maxus уже вышел на рынок и в Китае стоит от 155 800 до 322 800 юаней ($21 400 — 44 300). Он достигает 5,5 м в длину и 2 м в ширину, а его колесная база составляет 3,3 м. Грузоподъемность составляет от 620 до 940 кг, в зависимости от версии.

Дизельный Maxus Interstellar X Фото: CarNewsChina Электромобиль Maxus eTerron электромобиль Maxus eTerron Фото: SAIC

Maxus Interstellar X оснащен 2,5-литровым 224-сильным турбодизелем. Он способен развить 180 км/ч и расходует 7,9 л/100 км в смешанном цикле.

Версия eTerron является электрической доступна в заднеприводном 272-сильном и полноприводном 442-сильном исполнении. В последнем случае разгон до сотни занимает 5,8 с. Батарея емкостью 102 кВт∙ч обеспечивает запас хода от 430 до 560 км.

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