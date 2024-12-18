Миниатюрный 37-летний хэтчбек MG продают по цене нового Lamborghini (фото)

Изготовлено всего 200 среднемоторных заряженных хэтчбеков MG Metro 6R4. Полноприводное авто с 250-сильным V6 способно разогнаться до сотни за 4,8 с.

Related video

В Великобритании на аукцион Iconic Auctioneers выставили компактный хэтчбек MG Metro 1987 года. За авто планируют получить от 200 000 до 240 000 фунтов стерлингов ($250 000 — 305 000) — как за новый Lamborghini Urus. О нем рассказали на сайте аукциона.

Изготовлено всего 200 MG Metro 6R4 Фото: Iconic Auctioneers

Дело в том, что с молотка уйдет чрезвычайно редкая заряженная версия MG Metro 6R4. Таких автомобилей изготовили всего 200.

Важно

Не горят и увеличат запас хода: электрокары MG получат передовые твердотельные батареи

Заряженный хэтчбек MG Metro 6R4 создали для допуска к чемпионату мира по ралли WRC. Правила требовали наличия у гоночных авто серийных аналогов.

В салоне установили спортивные кресла Фото: Iconic Auctioneers

Версия 6R4 существенно отличается от стандартного MG Metro. Хэтчбек стал полноприводным и среднемоторным. Его оснастили 3,0-литровым V6 от Cosworth мощностью 250 л. с. Авто массой всего 1000 кг способно разогнаться до 100 км/ч за 4,8 с и развить 220 км/ч.

Отличить MG Metro 6R4 внешне можно по обвесу, расширенным крыльям и большому антикрылу. В салоне установлены спортивные кресла и каркас безопасности, а задние сиденья отсутствуют из-за двигателя.

Сзади установлен 250-сильный V6 Фото: Iconic Auctioneers

Конкретно этот спорткар MG Metro 6R4 проехал всего 5500 км. Хэтчбек прошел полную реставрацию.

Между прочим, это не самый дорогой MG, ведь стоимость некоторых классических моделей может достигать миллиона долларов.

Также Фокус рассказывал об уникальном заряженном хэтчбеке Ferrari с двигателем V8.