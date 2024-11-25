Не горят и увеличат запас хода: электрокары MG получат передовые твердотельные батареи

Новые твердотельные батареи SAIC позволят существенно увеличить запас хода электрокаров. Они более безопасны и не боятся сильных морозов.

Китайский концерн SAIC разрабатывает новое поколение аккумуляторных батарей для электромобилей. Они поступят в производство с 2026 года и будут твердотельными. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

SAIC на данный момент является одним из пионеров внедрения твердотельных батарей. Их уже устанавливают на электромобили IM L6, а с 2025 года ими будут оснащать электрокары MG. Как известно, главная их особенность — твердый (а не жидкий) электролит.

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Новая твердотельная батарея SAIC на 75 А∙ч сначала появится именно на электромобиле MG. Она будет иметь повышенную удельную емкость — 400 Вт∙ч/кг или 820 Вт∙ч/л. Таким образом, при меньших размерах батарея обеспечит больший запас хода электрокара.

К тому же, новые твердотельные батареи будут безопаснее литий-ионных: риск их воспламенения при проколе или ином механическом повреждении будет практически нулевым. Также они не будут бояться холодов, ведь будут сохранять 90% своих возможностей в сильный мороз.

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