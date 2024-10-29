Просторный салон и богатое оснащение: представлен флагманский кроссовер MG (фото)

Семиместный кроссовер MG RX9 отличается оригинальным дизайном и богато укомплектован. Под капотом автомобиля установлен 204-сильный турбомотор.

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На автошоу в Саудовской Аравии презентовали новый MG RX9. Большой семейный кроссовер поступит в продажу до конца года. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Модель планируют продавать по всему миру Фото: MG

Новый MG RX9 станет флагманским кроссовером марки и будет "глобальной" моделью — уже подтверждено, что она будет продаваться в странах Азии и Латинской Америки, а также Австралии.

Кроссовер MG RX9 отличается раздутыми крыльями, высокой оконной линией и широкой решеткой радиатора. Продолговатые фары дополнены тоненькими ходовыми огнями, а дверные ручки сделаны выдвижными. Фонари соединены диодной полосой.

Кроссовер оснащен 204-сильным турбомотором Фото: MG

Размеры MG RX9 2025:

длина — 4983 мм;

ширина — 1967 мм;

высота — 1786 мм;

колесная база — 2915 мм.

В салоне MG RX9 на передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея, хотя в отдельных странах за доплату предложат еще и третий экран для переднего пассажира.

На передней панели установлено два дисплея Фото: MG

На трех рядах кресел поместятся семеро. Передние сиденья разделены высокой консолью и дополнены электроприводом, подогревом и вентиляцией.

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Кроме того, комплектация MG RX9 включает 21-дюймовые диски, панорамную крышу, трехзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, камеры кругового обзора, беспроводную зарядку смартфонов. Также установлены адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и контроля "слепых" зон.

Кроссовер богато оснащен Фото: MG

Кроссовер MG RX9 оснащен 2,0-литровым 204-сильным турбомотором и 9-ступенчатым автоматом. Привод может быть передним или полным.

Кстати, недавно дебютировал новый доступный электрокроссовер MG для Европы.

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