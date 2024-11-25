Не горять і збільшать запас ходу: електрокари MG отримають передові твердотільні батареї

Нові твердотільні батареї SAIC дозволять суттєво збільшити запас ходу електрокарів. Вони безпечніші і не бояться сильних морозів.

Китайський концерн SAIC розробляє нове покоління акумуляторних батарей для електромобілів. Вони надійдуть у виробництво з 2026 року і будуть твердотільними. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

SAIC наразі є одним із піонерів впровадження твердотільних батарей. Їх уже встановлюють на електромобілі IM L6, а з 2025 року ними будуть оснащати електрокари MG. Як відомо, головна їхня особливість – твердий (а не рідкий) електроліт.

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Нова твердотільна батарея SAIC на 75 А∙год спочатку з’явиться саме на електромобілі MG. Вона матиме підвищену питому ємність – 400 Вт∙год/кг або 820 Вт∙год/л. Отже, при менших розмірах батарея забезпечить більший запас ходу електрокара.

До того ж, нові твердотільні батареї будуть безпечнішими за літій-іонні: ризик їх займання при проколі чи іншому механічному пошкодженні буде практично нульовим. Також вони не боятимуться холодів, адже зберігатимуть 90% своїх можливостей у сильний мороз.

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