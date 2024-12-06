На аукцион выставили уникальный заряженный хэтчбек Ferrari 80-х (фото, видео)

Среднемоторный Sbarro Super Eight создан на базе Ferrari 308 GTB. Компактный автомобиль оснащен 3,0-литровым 240-сильным V8.

Во Франции на аукцион Bring a Trailer выставили хэтчбек Sbarro Super Eight 1984 года. Авто существует в одном-единственном экземпляре. О нем рассказали на сайте аукциона.

Франко Сбарро из Швейцарии прославился своими смелыми и авангардными проектами. В 80-х он решил создать заряженный хэтчбек Ferrari.

Sbarro Super Eight показали на Женевском автосалоне 1984 года. В основе авто лежит среднемоторное шасси купе Ferrari 308 GTB. Впрочем, Сбарро изготовил для авто полностью новый стеклопластиковый кузов с рубленым дизайном и расширенными крыльями. 15-дюймовые диски BBS покрасили в золотистый цвет.

Хэтчбек существует в единственном экземпляре Фото: Bring a Trailer

Салон хэтчбека Sbarro Super Eight получился двухместным, ведь за спинками сидений установлен двигатель. Интерьер отделали коричневой кожей и деревом, а также установили спортивный руль Momo. Оснащение включает электростеклоподъемники и акустику Clarion.

Салон украсили коричневой кожей и деревом Фото: Bring a Trailer

Двигатель Ferrari 308 GTB остался без изменений. Этот 3,0-литровый V8 с впрыском Bosch развивает 240 л.с. и работает в паре с 5-ступенчатой механической КПП.

Важно

Уникальный итальянский суперкар с двигателем Mercedes продали за $11 миллионов (фото)

Впрочем, компактный хэтчбек оказался легче авто-донора, а потому быстрее. Для справки: Ferrari 308 GTB стартует до сотни за 6,8 с и способен развить 255 км/ч. Авто имеет независимую подвеску и вентилируемые дисковые тормоза.

Двигатель Ferrari развивает 240 сил Фото: Bring a Trailer

Естественно, что концепт Sbarro Super Eight очень мало эксплуатировался. Пробег авто за 40 лет составил всего 30 тыс. км.

Кстати, недавно на аукцион выставили прославленный гоночный Ferrari за 25 миллионов долларов.

Также Фокус писал, что с молотка уйдет уникальный раллийный Rolls-Royce.