На аукціон виставили унікальний заряджений хетчбек Ferrari 80-х (фото, відео)

Середньомоторний Sbarro Super Eight створений на базі Ferrari 308 GTB. Компактний автомобіль оснащений 3,0-літровим 240-сильним V8.

У Франції на аукціон Bring a Trailer виставили хетчбек Sbarro Super Eight 1984 року. Авто існує в одному-єдиному екземплярі. Про нього розповіли на сайті аукціону.

Франко Сбарро зі Швейцарії прославився своїми сміливими та авангардними проєктами. У 80-х він вирішив створити заряджений хетчбек Ferrari.

Sbarro Super Eight показали на Женевському автосалоні 1984 року. В основі авто лежить середньомоторне шасі купе Ferrari 308 GTB. Утім, Сбарро виготовив для авто повністю новий склопластиковий кузов із рубаним дизайном та розширеними крилами. 15-дюймові диски BBS пофарбували в золотистий колір.

Хетчбек існує в єдиному екземплярі Фото: Bring a Trailer

Салон хетчбека Sbarro Super Eight вийшов двомісним, адже за спинками сидінь встановлено двигун. Інтер’єр оздобили коричневою шкірою і деревом, а також встановили спортивне кермо Momo. Оснащення включає електросклопідйомники та акустику Clarion.

Салон оздобили коричневою шкірою та деревом Фото: Bring a Trailer

Двигун Ferrari 308 GTB залишився без змін. Цей 3,0-літровий V8 із впорскуванням Bosch розвиває 240 к. с. та працює в парі з 5-ступінчастою механічною КПП.

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Утім, компактний хетчбек виявився легшим за авто-донор, а тому швидшим. Для довідки: Ferrari 308 GTB стартує до сотні за 6,8 с і здатен розвинути 255 км/год. Авто має незалежну підвіску та вентильовані дискові гальма.

Двигун Ferrari розвиває 240 сил Фото: Bring a Trailer

Природно, що концепт Sbarro Super Eight дуже мало експлуатувався. Пробіг авто за 40 років становить лише 30 тис. км.

До речі, нещодавно на аукціон виставили уславлений гоночний Ferrari за 25 мільйонів доларів.

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