Мініатюрний 37-річний хетчбек MG продають за ціною нового Lamborghini (фото)

Виготовлено лише 200 середньомоторних заряджених хетчбеків MG Metro 6R4. Повнопривідне авто із 250-сильним V6 здатне розігнатися до сотні за 4,8 с.

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У Великій Британії на аукціон Iconic Auctioneers виставили компактний хетчбек MG Metro 1987 року. За авто планують отримати від 200 000 до 240 000 фунтів стерлінгів ($250 000 – 305 000) – як за новий Lamborghini Urus. Про нього розповіли на сайті аукціону.

Виготовлено лише 200 MG Metro 6R4 Фото: Iconic Auctioneers

Річ у тім, що з молотка піде надзвичайно рідкісна заряджена версія MG Metro 6R4. Таких автомобілів виготовили лише 200.

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Заряджений хетчбек MG Metro 6R4 створили для допуску до чемпіонату світу з ралі WRC. Правила вимагали наявності в гоночних авто серійних аналогів.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: Iconic Auctioneers

Версія 6R4 суттєво відрізняється від стандартного MG Metro. Хетчбек став повнопривідним та середньомоторним. Його оснастили 3,0-літровим V6 від Cosworth потужністю 250 к. с. Авто масою лише 1000 кг здатне розігнатися до 100 км/год за 4,8 с і розвинути 220 км/год.

Відрізнити MG Metro 6R4 зовні можна за обвісом, розширеними крилами та великим антикрилом. У салоні встановлені спортивні крісла та каркас безпеки, а задні сидіння відсутні через двигун.

Ззаду встановлений 250-сильний V6 Фото: Iconic Auctioneers

Конкретно цей спорткар MG Metro 6R4 проїхав лише 5500 км. Хетчбек пройшов повну реставрацію.

Між іншим, це не найдорожчий MG, адже вартість деяких класичних моделей може сягати мільйона доларів.

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