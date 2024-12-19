Дизель або електро: недорогий пікап MG розсекретили до прем'єри (фото)

Новий MG P9 — 5,5-метровий рамний пікап із рубаним дизайном. Модель запропонують у дизельних та електричних версіях потужністю до 442 сил.

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Модельний ряд MG у 2025 році поповнить великий рамний пікап. Модель назвуть P9 і її вже помітили в Китаї. Світлини авто опублікували на сайті CarNewsChina.

Новий MG P9 помітили на евакуаторі. Тестове авто не обклеєне камуфляжною плівкою, проте у нього не було заднього бампера.

MG P9 вийде на ринок в 2025 році Фото: CarNewsChina

Пікап MG P9 вирізняється рубаним дизайном та має розширені колісні арки. Завдяки шпигунським фото вдалося встановити, що в основі авто лежить пікап Maxus eTerron/Interstellar X.

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У цьому немає нічого дивного, адже бренди MG і Maxus входять до концерну SAIC. Очевидно, в різних країнах модель продаватимуть під брендом Maxus або MG.

Пікап Maxus уже вийшов на ринок і в Китаї коштує від 155 800 до 322 800 юанів ($21 400 – 44 300). Він сягає 5,5 м завдовжки та 2 м завширшки, а його колісна база становить 3,3 м. Вантажопідйомність складає від 620 до 940 кг, залежно від версії.

Дизельний Maxus Interstellar X Фото: CarNewsChina Електромобіль Maxus eTerron Фото: SAIC

Maxus Interstellar X оснащений 2,5-літровим 224-сильним турбодизелем. Він здатен розвинути 180 км/год та витрачає 7,9 л/100 км у змішаному циклі.

Версія eTerron є електричною доступна в задньопривідному 272-сильному та повнопривідному 442-сильному виконанні. В останньому випадку розгін до сотні займає 5,8 с. Батарея ємністю 102 кВт∙год забезпечує запас ходу від 430 до 560 км.

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