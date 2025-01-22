Более 1500 сил и пневмоподвеска: дебютировал премиальный внедорожник от Chery (фото)
Новый Jetour Zongheng G700 — 5,1-метровый рамный внедорожник с брутальным дизайном и дорогим салоном. Модель предложат в электрифицированных версиях мощностью до 1572 сил.
В модельном ряду Jetour появилась новая премиальная линейка Zongheng. Под этим брендом концерн Chery будет выпускать дорогие и мощные внедорожники. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Первенцем в семействе стал новый Jetour Zongheng G700. Это большой рамный внедорожник длиной 5,1 м с брутальным рубленым дизайном. У него широкая решетка радиатора, крупные фары и раздутые крылья.
В салоне на трех рядах сидений поместятся шесть человек. Jetour Zongheng G700 получил приплюснутый руль, узкий экран во всю ширину передней панели и большой центральный тачскрин. Интерьер отделан кожей, а кресла получили электропривод.
Внедорожник Jetour Zongheng G700 предложат в двух версиях. Плагин-гибрид оснащен 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой на 208 л. с., а также двумя электромоторами — 282-сильным передним и 402-сильным задним.
Топовый вариант получил четыре электромотора общей мощностью 1572 л.с. Здесь также установлен 2,0-литровый двигатель, но он лишь выполняет роль генератора и вырабатывает электроэнергию.Важно
Кроме того, новый Jetour Zongheng G700 получил пневмоподвеску с регулируемым (в пределах 150-350 мм) клиренсом.
Также показали прототипы других моделей линейки Jetour Zongheng. Пикап F700 оснащен плагин-гибридной установкой, а спортивный внедорожник G900 будет 1572-сильным и сможет плавать со скоростью 8,5 км/ч.
Между прочим, недавно дебютировал 360-сильный семейный кроссовер Chery за $20 000.
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