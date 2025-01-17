Сучасний Willys: представлено військовий позашляховик на базі Jeep Wrangler (фото)

Hennessey Warhawk — серйозно доопрацьований військовий варіант Jeep Gladiator. Позашляховику покращили прохідність та встановили додаткові шість крісел.

Related video

Jeep Wrangler отримав спеціальну військову модифікацію Warhawk. Її прем’єра відбудеться 21 січня на виставці SHOT Show в Лас-Вегасі. Про це повідомляється на сайті компанії Hennessey.

Саме цей техаський виробник швидкісних суперкарів та надпотужних позашляховиків і створив Warhawk. За основу взяли Jeep Gladiator Rubicon – пікап на базі Wrangler.

Замість вантажної платформи встановили розкладні крісла Фото: Hennessey

Hennessey Warhawk – екстремальний позашляховик, створений для перевезення особового складу сил спеціальних операцій та поліцейських спецпідрозділів. По суті, це сучасний наступник знаменитого Willys.

Замість вантажного кузова пікапа встановили шість розкладних крісел, тобто авто тепер розраховане на 11 осіб. Jeep Wrangler Hennessey отримав позашляхові шини, сталеві бампери, додаткову оптику та лебідку, а його кліренс збільшили. Двері замінили дугами.

Двері замінили дугами Фото: Hennessey

За бажанням покупця можна встановлювати спеціальні модулі для перевезення спорядження, боєприпасів чи медикаментів, а також турелі для зброї.

Важливо

Позашляхова легенда: тест-драйв нового Jeep Wrangler

Hennessey Warhawk оснащений 3,6-літровим бензиновим V6 на 285 к. с., який за доплату можуть зробити мультипаливним – він працюватиме також на гасі та дизелі. Вантажопідйомність авто становить 540 кг, також можна буксирувати двотонний причіп.

Позашляховик оснащений 285-сильним V6 Фото: Hennessey

Позашляховик оснащений стандартним 8-ступінчастим автоматом. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

Раніше Фокус розповідав про оригінальний гібрид доступного кросовера Honda і Jeep Cherokee.

Також ми писали про лімітований позашляховик Toyota в Києві.