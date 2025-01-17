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Сучасний Willys: представлено військовий позашляховик на базі Jeep Wrangler (фото)

Jeep Wrangler Hennessey, Jeep Wrangler, Hennessey Warhawk, Jeep Gladiator
Фото: Hennessey | Jeep ддоопрацювали спеціалісти Hennessey

Hennessey Warhawk — серйозно доопрацьований військовий варіант Jeep Gladiator. Позашляховику покращили прохідність та встановили додаткові шість крісел.

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Jeep Wrangler отримав спеціальну військову модифікацію Warhawk. Її прем’єра відбудеться 21 січня на виставці SHOT Show в Лас-Вегасі. Про це повідомляється на сайті компанії Hennessey.

Саме цей техаський виробник швидкісних суперкарів та надпотужних позашляховиків і створив Warhawk. За основу взяли Jeep Gladiator Rubicon – пікап на базі Wrangler.

Hennessey Warhawk, Jeep Wrangler, Jeep Wrangler Hennessey, Jeep Gladiator Fullscreen
Замість вантажної платформи встановили розкладні крісла
Фото: Hennessey

Hennessey Warhawk – екстремальний позашляховик, створений для перевезення особового складу сил спеціальних операцій та поліцейських спецпідрозділів. По суті, це сучасний наступник знаменитого Willys.

Замість вантажного кузова пікапа встановили шість розкладних крісел, тобто авто тепер розраховане на 11 осіб. Jeep Wrangler Hennessey отримав позашляхові шини, сталеві бампери, додаткову оптику та лебідку, а його кліренс збільшили. Двері замінили дугами.

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Двері замінили дугами
Фото: Hennessey

За бажанням покупця можна встановлювати спеціальні модулі для перевезення спорядження, боєприпасів чи медикаментів, а також турелі для зброї.

Важливо
Позашляхова легенда: тест-драйв нового Jeep Wrangler
Позашляхова легенда: тест-драйв нового Jeep Wrangler

Hennessey Warhawk оснащений 3,6-літровим бензиновим V6 на 285 к. с., який за доплату можуть зробити мультипаливним – він працюватиме також на гасі та дизелі. Вантажопідйомність авто становить 540 кг, також можна буксирувати двотонний причіп.

тюнінг Jeep Wrangler, Jeep Wrangler Hennessey, Hennessey Warhawk, Jeep Gladiator Fullscreen
Позашляховик оснащений 285-сильним V6
Фото: Hennessey

Позашляховик оснащений стандартним 8-ступінчастим автоматом. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

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