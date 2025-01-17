Современный Willys: представлен военный внедорожник на базе Jeep Wrangler (фото)

Hennessey Warhawk — серьезно доработанный военный вариант Jeep Gladiator. Внедорожнику улучшили проходимость и установили дополнительные шесть кресел.

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Jeep Wrangler получил специальную военную модификацию Warhawk. Ее премьера состоится 21 января на выставке SHOT Show в Лас-Вегасе. Об этом сообщается на сайте компании Hennessey.

Именно этот техасский производитель скоростных суперкаров и сверхмощных внедорожников и создал Warhawk. За основу взяли Jeep Gladiator Rubicon — пикап на базе Wrangler.

Вместо грузовой платформы установили раскладные кресла Фото: Hennessey

Hennessey Warhawk — экстремальный внедорожник, созданный для перевозки личного состава сил специальных операций и полицейских спецподразделений. По сути, это современный преемник знаменитого Willys.

Вместо грузового кузова пикапа установили шесть раскладных кресел, то есть авто теперь рассчитано на 11 человек. Jeep Wrangler Hennessey получил внедорожные шины, стальные бамперы, дополнительную оптику и лебедку, а его клиренс увеличили. Двери заменили дугами.

Двери заменили дугами Фото: Hennessey

По желанию покупателя можно устанавливать специальные модули для перевозки снаряжения, боеприпасов или медикаментов, а также турели для оружия.

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Внедорожная легенда: тест-драйв нового Jeep Wrangler

Hennessey Warhawk оснащен 3,6-литровым бензиновым V6 на 285 л. с., который за доплату могут сделать мультитопливным — он будет работать также на керосине и дизеле. Грузоподъемность авто составляет 540 кг, также можно буксировать двухтонный прицеп.

Внедорожник оснащен 285-сильным V6 Фото: Hennessey

Внедорожник оснащен стандартным 8-ступенчатым автоматом. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

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