Нового 700-сильного конкурента "Гелендвагена" показали до премьеры (фото)

Опубликованы первые фото Dongfeng Warrior M817. Сверхмощный электрифицированный внедорожник бросит вызов "Гелендвагену".

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Подробности новой модели раскрыли на сайте CarNewsChina.

Новый Dongfeng Warrior M817 презентуют 31 мая. Большой внедорожник станет старшим братом модели M917 и более доступной альтернативой Mercedes-AMG G63 4x4².

Авто оснастили 700-сильной гибридной установкой Фото: CarNewsChina

Автомобиль внешне похож на Dongfeng Warrior M917 и также отличается рубленым дизайном с массивными бамперами и расширенными крыльями. Стреловидные фары соединены диодной полосой.

Размеры Dongfeng Warrior M817:

длина — 5100 мм;

ширина — 1998 мм;

высота — 1919 мм;

колесная база — 3005 мм.

На фото показали специальный внедорожный вариант Dongfeng Warrior M817 с большими шинами BF Goodrich, багажником на крыше и креплениями для снаряжения на боковинах. Углы въезда и съезда составляют 30°.

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Стало известно, что новый Dongfeng Warrior M817 получит плагин-гибридную установку мощностью 700 сил и сможет передвигаться на электротяге.

Кроме того, китайский внедорожник оснастили управляемыми задними колесами и пневмоподвеской, которая позволяет увеличить клиренс на 150 мм. Также специалисты Huawei разрабатывают для модели систему полуавтономного движения с лазерным лидаром.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве видели "Гелендваген" с редким тюнингом.

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