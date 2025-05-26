Мощный внедорожный "хищник": тест-драйв нового Ford Ranger Raptor

Новый Ford Ranger Raptor — самый мощный и яркий пикап на украинском рынке. Фокус испытал экстремальное авто на асфальте и бездорожье.

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Это самый нетипичный пикап на украинском рынке, который делает ставку не на утилитарные качества, а на эмоции. Он яркий и довольно быстрый, но при этом демонстрирует отличную проходимость. На тесте Фокуса — новый Ford Ranger Raptor.

Ford Ranger Raptor узнается по особой радиаторной решетке Фото: Тарас Брязгунов

Спортивный пикап уже давно не считается нонсенсом, ведь подобных моделей становится все больше. Конечно, они появляются в основном в США, где существует целый культ пикапов. Ford одним из первых начал строить такие модели — еще 15 лет назад представили первый F-150 с громким именем Raptor. С 2018 года у него появился младший брат Ford Ranger Raptor, а теперь на украинский рынок вышло новое его поколение которое отныне доступно и в мощном бензиновом исполнении.

Брутальный и выразительный — дизайн Ford Ranger Raptor

Не заметить новый Ford Ranger Raptor трудно, ведь этот "хищник" умеет произвести впечатление. Дизайн значительно выразительнее, чем у стандартной модели или внедорожного Ford Ranger Tremor. Пикап получил особую решетку радиатора с большой надписью Ford, стандартными являются и матричные фары.

Кроме того, Raptor отличается особыми бамперами, а его днище прикрывает мощная металлическая защита. Также установлены усиленные подножки и огромные внедорожные шины BF Goodrich размером 285/70 R17, для которых понадобились расширители арок.

Пикап получил внедорожные шины BF Goodrich размером 285/70 R17 Фото: Тарас Брязгунов

Более эффектной внешность Ford Ranger Raptor делает и графика на кузове. Сзади привлекают к себе внимание особые фонари и широкие стальные наконечники выхлопных труб.

Размеры Ford Ranger Raptor:

длина — 5360 мм;

ширина — 2028 мм;

высота — 1926 мм;

колесная база — 3270 мм.

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Салон Ford Ranger Raptor

Заглянем внутрь. Интерьеру Ford Ranger Raptor также добавили яркости. В отделке использованы кожа и алькантара, которую разбавляют оранжевые вставки и швы. На ободе руля кожа перфорирована. К тому же, пикап получил особый более компактный рычаг КПП.

Отделка салона разбавлена ярко-оранжевыми акцентами Фото: Тарас Брязгунов

Еще одно отличие от стандартной модели — современная виртуальная панель приборов. Конечно же, ее можно настроить под себя, а графика меняется в зависимости от выбранного режима езды. К тому же, на экран вывели дополнительные показания вроде температуры охлаждающей жидкости или давления масла.

Как и большинство версий Ford Ranger, пикап получил 10-дюймовый портретный тачскрин мультимедийной системы SYNC 4. Через его меню настраивается и климат, однако сохранены и удобные физические переключатели. Ниже расположена ниша с беспроводной зарядкой смартфона, портами USB-A и USB-C.

На панель приборов выведены показатели температуры охлаждающей жидкости и давления масла Фото: Тарас Брязгунов Дисплей можно настроить под себя и изменить его графику Фото: Тарас Брязгунов

Вообще, салон Ford Ranger Raptor довольно практичный. Пикап имеет два бардачка, вместительный бокс в подлокотнике и широкие карманы в дверях.

Насколько практичен Ford Ranger Raptor на практике Ford Ranger Raptor

Спортивные сиденья Ford Ranger Raptor — это не гоночные ковши, но они хорошо удерживают спину (особенно на бездорожье), оставаясь при этом комфортабельными. Диапазона регулировок с электроприводом вполне хватает. Как кресла, так и руль получили подогрев.

Спортивные сиденья Ford Ranger Raptor комфортабельные и удерживают спину Фото: Тарас Брязгунов Сзади в пикапе довольно просторно Фото: Тарас Брязгунов

Конечно же, посадка в пикапе очень высокая. К габаритам немалого авто нужно привыкать, хотя в целом обзорность неплохая благодаря большим зеркалам и тоненьким стойкам крыши. К тому же, есть камеры по кругу.

По меркам своего класса Ford Ranger довольно просторный и Raptor в этом плане не является исключением. Места над головой в избытке да и коленям не тесно. Разве что центральный тоннель довольно широкий, поэтому сзади комфортнее двоим.

Под задними сиденьями есть отсеки для мелких вещей Фото: Тарас Брязгунов

Для пассажиров есть подлокотник с подстаканниками, дефлекторы обдува, USB-разъемы и розетка. Кроме того, под подушкой кресла есть небольшие ниши для мелких вещей.

Новый Ford Ranger Raptor имеет такую же 1,5-метровую грузовую платформу, как и стандартный пикап, однако грузоподъемность у него меньше — 656 кг. Пластиковая отделка, которая не боится царапин, входит в стандартную комплектацию, также здесь есть розетки и петли для фиксации багажа.

Грузоподъемность Ford Ranger Raptor — 656 кг Фото: Тарас Брязгунов

Комплектация Ford Ranger Raptor

Пикап Ford Ranger Raptor является флагманом в линейке, а значит довольно богато оснащен. Комплектация включает бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, электропакет, подогревы, камеры по кругу, парковочный автопилот, адаптивный круиз-контроль, датчики света и дождя, мощную акустику Bang & Olufsen с 10 динамиками и неплохим звучанием.

К тому же, авто получило солидный арсенал систем безопасности — автоматическое торможение (при движении вперед или назад), удержание в полосе движения, контроль "слепых" зон, распознавание дорожных знаков и 8 надувных подушек.

Пикап имеет два вместительных бардачка Фото: Тарас Брязгунов В центральном подлокотнике скрывается немалый бокс Фото: Тарас Брязгунов Пикап получил оригинальные выдвижные подстаканники Фото: Тарас Брязгунов Для задних пассажиров есть дефлекторы обдува, USB-порты и розетка Фото: Тарас Брязгунов Розетки есть и в кузове пикапа Фото: Тарас Брязгунов

Самый мощный, но с хорошим "аппетитом"

Если Ford Ranger Raptor предыдущего поколения предлагали только с 210-сильным турбодизелем, то теперь есть куда более интересная альтернатива — 3,0-литровый бензиновый V6 EcoBoost на 292 л.с.

Стоит отметить, что на североамериканском рынке модель получила 400-сильную версию этого турбомотора, однако для Европы его пришлось несколько "придушить" из-за более строгих эконорм.

Впрочем, даже с 292 силами новый Ford Ranger Raptor — самый мощный пикап в своем классе. Турбошестерня быстро откликается на нажатие педали газа и довольно быстро набирает обороты. И нельзя не упомянуть низкочастотный звук выхлопа, который становится особенно громким, если выбрать режим Sport или Baja. Тогда этого "зверя" слышно издалека.

3,0-литровый V6 твин-турбо на 292 л.с. тяговитый, но имеет хороший "аппетит" Фото: Тарас Брязгунов

Тяги у EcoBoost фактически столько же, как у дизеля: пиковый крутящий момент — 491 Н∙м при 2300 об/мин. Этого вполне достаточно, чтобы легко совершать обгон на трассе, буксировать 2,5-тонный прицеп или штурмовать бездорожье.

Пикап, конечно, не настолько быстр, как сумасшедший 700-сильный Ford F-150 Raptor R, но довольно резвый — способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

10-ступенчатый автомат неплохо настроен — реагирует быстро и не замедляет динамику. При этом, передачи переключаются почти незаметно.

Ford Ranger Raptor является самым мощным в своем классе Фото: Тарас Брязгунов

Однако и "аппетит" у этого зверя неплохой. Заявленный расход топлива — 13,8 л/100 км в смешанном цикле. Во время нашего теста он составлял 14-15 л на 100 км в городе и 12,5 л/100 км — на трассе. В пробках немного сэкономить позволяет система Start/Stop, которая глушит мотор при остановке. На бездорожье же можно увидеть цифры 17-18 л/100 км.

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Король бездорожья

Именно бездорожье является настоящей стихией Ford Ranger Raptor, причем пикап создан, чтобы преодолевать его быстро и непринужденно. В его арсенале — полный привод с понижающей передачей, блокировка переднего и заднего дифференциалов, система помощи на спуске и набор разнообразных режимов езды.

К тому же, геометрическая проходимость пикапа превосходная. Клиренс Ford Ranger Raptor составляет 265 мм, угол въезда — 31°, а съезда — 24°. Авто способно преодолевать броды глубиной до 85 см, а по глубокому песку буквально летает.

Ford Ranger Raptor способен очень быстро передвигаться по бездорожью Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Усиленная длинноходная подвеска Ford Ranger Raptor также не боится бездорожья и легко справляется с глубокими ямами или бугорками.

Управляемость Ford Ranger Raptor

Стоит отметить, что подвеска Ford Ranger Raptor является многорычажной и независимой спереди и на асфальте обеспечивает на удивление комфортабельную езду. Авто не очень-то и трясет на неровностях, хотя для многих рамных пикапов это привычное дело. Правда, и кренится высокий Raptor ощутимо, однако и 30-градусный крен ему не страшен.

Руль Raptor не очень информативен, но зато наполнен весом. Интересно, что его остроту, а также жесткость адаптивных амортизаторов можно настраивать отдельно. Тормоза Ford Ranger Raptor неплохо себя проявляют — хорошо замедляют тяжелое авто.

Комплектация Ford Ranger Raptor включает матричные фары Фото: Тарас Брязгунов Пикап радует громким низкочастотным звуком выхлопа Фото: Тарас Брязгунов

Конечно, от этого великана с диаметром разворота 13 метров не стоит ожидать выдающейся маневренности в городе, а вот на трассе пикап Ford хорошо себя чувствует. Он не рыскает по дороге и без проблем поддерживает траекторию на 120-130 км/ч. В салоне на такой скорости на такой скорости довольно тихо.

К тому же, мощное авто демонстрирует неплохое сцепление с дорогой, ведь полный привод можно включать и на асфальте (режим 4WD Auto), не боясь вывести из строя трансмиссию. То есть на мокрой или скользкой дороге мощный пикап будет оставаться контролируемым.

Цена Ford Ranger Raptor

Новый Ford Ranger Raptor — один из самых дорогих пикапов, которые продаются в Украине, что и неудивительно. Примечательно, что более мощный бензиновый вариант стоимостью 3 564 115 гривен заметно дешевле дизельной модификации (3 655 458 гривен). Да, цена Ford Ranger Raptor немалая, но, по сути, эта модель пока не имеет аналогов.

Подвеска Ford Ranger Raptor на удивление комфортабельна Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Новый Ford Ranger Raptor — нетипичный представитель своего класса. Пикап яркий, мощный и хорошо чувствует себя на пересеченной местности. При этом он остается достаточно практичным и богато оснащенным. На нем можно погонять по бездорожью, но при необходимости он перевезет габаритный груз.

Плюсы Ford Ranger Raptor:

превосходная проходимость;

мощный двигатель;

богатая комплектация.

Минусы Ford Ranger Raptor:

повышенный расход горючего;

небольшая грузоподъемность.

Технические характеристики Ford Ranger Raptor

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів V6 Об'єм двигуна 2956 Потужність двигуна, к. с./об/хв 292/5500 Обертальний момент, Нм/об/хв 491/3000 Коробка передач 10-ступінчаста автоматична Привід повний, що підключається Споживання пального, л/100 км 13,8 Макс. швидкість, км/год 180 Розгін 0–100 км/год, с 7,9 Об'єм паливного баку, л 80

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