700-сильный монстр: в Украину привезли экстремальный пикап Ford за $112 000 (фото)

В Киеве засветился новый Ford F-150 Raptor R. Один из самых мощных и быстрых пикапов в мире приехал в Украину.

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Фото Ford F-150 Raptor R опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новый Ford F-150 Raptor R создали, чтобы бросить вызов Ram 1500 TRX. Спортивный пикап оснастили 5,2-литровым компрессорным V8 от спорткара Ford Mustang Shelby GT500.

Ford F-150 Raptor R способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с Фото: Topcars UA

У Raptor R двигатель развивает 700 л. с. и 867 Н∙м и работает в паре с 10-ступенчатым автоматом. Этого достаточно, чтобы разгоняться до 100 км/ч за 3,8 с. Максимальная скорость ограничена на 232 км/ч. Также установлен громкий спортивный выхлоп.

Пикап получил 37-дюймовые внедорожные шины Фото: Topcars UA

Конечно же, пикап Ford F-150 Raptor R сохранил полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Его подвеску усилили, увеличили ее рабочий ход и установили адаптивные амортизаторы.

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Новый Ford F-150 Raptor R отличается агрессивным дизайном с особой решеткой радиатора, выпуклым капотом и массивными бамперами. Пикап получил 37-дюймовые внедорожные шины, а его клиренс увеличен до 333 мм.

В салоне установлены кресла Recaro Фото: Ford

Салон авто отделан кожей и алькантарой, а спереди установлены спортивные кресла Recaro. Цена Ford F-150 Raptor R в США стартует со 112 тыс. долларов.

Кстати, недавно в Киеве видели электрический пикап Ford F-150 Lightning.

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