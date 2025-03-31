В Киеве засветился конкурент Tesla Cybertruck от Ford (фото)

В Киеве заметили пикап Ford F-150 2022 года в электрическом исполнении Lightning. Модель является редкостью на украинских дорогах.

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Фотографии электрического пикапа обнародовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Пикап Ford F-150 Lightning — конкурент Tesla Cybertruck и Chevrolet Silverado EV. В отличие от них, электромобиль не является отдельной моделью, а создан на базе бензинового Ford F-150.

Электромобиль Ford F-150 Lightning достигает 5,9 м в длину и весит 2890 кг. Он доступен только в четырехдверном исполнении. От бензиновой модели он отличается внешне заглушкой на месте радиаторной решетки, а в его салоне установлен большой портретный тачскрин.

В салоне пикапа установлен портретный тачскрин Фото: Ford

Грузоподъемность Ford F-150 Lightning составляет 1013 кг, также можно буксировать 4,5-тонный прицеп. Электропикап имеет немалый 400-литровый багажник спереди.

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Новый Ford F-150 Lightning предлагают в полноприводных версиях на 458 и 588 л. с., причем крутящий момент у них одинаковый — 1050 Н∙м. Более мощный вариант способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с, а максимальная скорость ограничена на 165 км/ч во всех модификациях.

Для Ford F-150 Lightning предлагают батареи емкостью 98 и 131 кВт∙ч. Запас хода электрокара составляет от 390 до 510 км. Также есть функция двунаправленной зарядки — можно питать от авто электрооборудование.

Между прочим, недавно в Киеве появился оригинальный семейный электромобиль Zeekr с запасом хода 700 км.

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