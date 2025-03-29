В Украине появился оригинальный семейный электрокар Zeekr с запасом хода 700 км (фото)

В Украину начали завозить новый Zeekr Mix. Один из первых электрических минивэнов засветился в Киеве.

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Фотографии оригинального электрокара опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Электромобиль Zeekr Mix поступил в продажу с конца 2024 года. В Украину минивэн поставляется неофициально из Китая, а его цена составляет от 46 до 50 тысяч долларов.

Минивэн имеет необычные двери Фото: Zeekr

Новый Zeekr Mix — оригинальный 4,7-метровый минивэн с обтекаемым однообъемным дизайном. Изюминкой авто являются его асимметричные двери. С правой стороны сдвижными являются не только задние двери, но и передние тогда, как водительские двери — обычные.

Центральная консоль Zeekr Mix передвигается с помощью электропривода с помощью электропривода Фото: Zeekr

Не менее оригинальным является и салон Zeekr Mix 2025. В частности, там установлена сдвижная центральная консоль с электроприводом, а кресла второго ряда разворачиваются. Электрокар выпускают в вариантах на 4, 5 и 6 мест. Среди опций есть холодильник и система полуавтономного движения.

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Китайский электромобиль Zeekr Mix оснащен 421-сильным мотором на задней оси. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,8 с, а его максимальная скорость ограничена на 180 км/ч. Благодаря управляемым задним колесам авто имеет небольшой (9,9 м) диаметр разворота.

Кресла второго ряда можно развернуть Фото: Zeekr

На выбор доступны батареи емкостью 76 и 102 кВт∙ч: запас хода составляет 550 и 702 км, соответственно. Как и все современные электромобили Zeekr, минивэн поддерживает сверхбыструю зарядку. Пополнить заряд батареи на 80% можно всего за 10,5 мин.

Кстати, недавно в Киеве появился 1265-сильный спортивный электрокар Zeekr, созданный при участии звезды "Формулы-1".

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