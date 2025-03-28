Практичный флагман: в Киеве заметили новейшую семейную Skoda с большим багажником (фото)

Универсал Skoda Superb Combi достигает 4,9 м в длину и имеет большой багажник объемом 690-1920 л. Модель предлагается в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

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В Киев приехала новая Skoda Superb в кузове универсал. На данный момент такая модель не продается на украинском рынке. Ее фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Флагманская Skoda Superb нового поколения вышла на украинский рынок, однако доступна только в кузове лифтбек. Универсал Combi не предлагают, однако недавно у нас появился его собрат — новый Volkswagen Passat B9. Судя по номерам и флагам на крыльях, конкретно это авто прибыло в Киев из Польши.

Универсал Skoda Superb Combi подрос до 4,9 м в длину и стал элегантнее на вид — линии его кузова более плавные, а граней теперь меньше.

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Новая Skoda Superb Combi стала просторнее, а объем багажника универсала вырос до 690-1920 л. Все варианты модели имеют два дисплея на передней панели.

Объем багажника универсала составляет 690-1920 л. Фото: Skoda

Skoda Superb Combi предлагается с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (190-265 л. с.), 2,0-литровыми турбодизелями на 150 и 193 л. с., а также в 204-сильной плагин-гибридной модификации. Есть варианты с передним и полным приводом.

Между прочим, недавно в Киеве заметили самую дорогую и самую роскошную версию Skoda Superb.

Также Фокус писал, что в столице видели очень редкое британское авто премиум-класса.