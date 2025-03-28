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Авто

Практичный флагман: в Киеве заметили новейшую семейную Skoda с большим багажником (фото)

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Фото: Topcars UA | Новый универсал Skoda Superb Combi не представлен в Украине

Универсал Skoda Superb Combi достигает 4,9 м в длину и имеет большой багажник объемом 690-1920 л. Модель предлагается в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

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В Киев приехала новая Skoda Superb в кузове универсал. На данный момент такая модель не продается на украинском рынке. Ее фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

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Универсал подрос до 4,9 м в длину
Фото: Topcars UA

Флагманская Skoda Superb нового поколения вышла на украинский рынок, однако доступна только в кузове лифтбек. Универсал Combi не предлагают, однако недавно у нас появился его собрат — новый Volkswagen Passat B9. Судя по номерам и флагам на крыльях, конкретно это авто прибыло в Киев из Польши.

Универсал Skoda Superb Combi подрос до 4,9 м в длину и стал элегантнее на вид — линии его кузова более плавные, а граней теперь меньше.

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Новая Skoda Superb Combi стала просторнее, а объем багажника универсала вырос до 690-1920 л. Все варианты модели имеют два дисплея на передней панели.

Skoda Superb Combi, Skoda Superb, новая Skoda Superb, универсал Skoda Superb, универсал Skoda Superb Fullscreen
Объем багажника универсала составляет 690-1920 л.
Фото: Skoda

Skoda Superb Combi предлагается с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (190-265 л. с.), 2,0-литровыми турбодизелями на 150 и 193 л. с., а также в 204-сильной плагин-гибридной модификации. Есть варианты с передним и полным приводом.

Между прочим, недавно в Киеве заметили самую дорогую и самую роскошную версию Skoda Superb.

Также Фокус писал, что в столице видели очень редкое британское авто премиум-класса.