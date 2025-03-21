Их выпустили всего 853: в Киеве засветилось роскошное британское авто 2000-х (фото)

Роскошный седан Daimler Super Eight достигает 5,2 м в длину и оснащен 400-сильным V8. Его салон отделан кожей и деревом, а передние и задние кресла оснащены электроприводом и подогревом.

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Британская марка Daimler существует с 1896 года, однако в последние десятилетия фактически является роскошным подразделением Jaguar (аналогом Maybach у Mercedes-Benz). Такие авто поставлялись королевской семье Великобритании. Daimler Super Eight — топовая люксовая версия Jaguar XJ, выпущенная лимитированной серией из 853 автомобилей.

Салон отделан дорогой кожей и деревом Фото: Jaguar

5,2-метровый Daimler Super Eight создан на базе удлиненного Jaguar XJ. Отличить его можно по особой решетке радиатора и иному декору.

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Салон Daimler Super Eight отделан дорогой кожей и деревом. Комплектация расширена и включает люк, раздельный климат-контроль, подогрев всех сидений, навигацию, мониторы для задних пассажиров, электропривод передних и задних кресел, руля и крышки багажника.

Для задних пассажиров установили мониторы Фото: Jaguar

Под капотом Jaguar Daimler Super Eight установлен 4,2-литровый компрессорный V8 на 400 л. с. и 553 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,3 с, а его максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.

Кстати, недавно в Киев привезли эксклюзивный британский суперкар за $2,7 миллиона.

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