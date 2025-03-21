Їх виготовили лише 853: у Києві засвітилося розкішне британське авто 2000-х (фото)

Розкішний седан Daimler Super Eight сягає 5,2 м завдовжки та оснащений 400-сильним V8. Його салон оздоблений шкірою та деревом, а передні та задні крісла оснащені електроприводом і підігрівом.

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У Києві помітили преміальний седан Daimler Super Eight 2008 року. Розкішне авто є справжнім раритетом не лише в Україні. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Британська марка Daimler існує з 1896 року, проте в останні десятиліття фактично є розкішним підрозділом Jaguar (аналогом Maybach у Mercedes-Benz). Такі авто поставляли королівській родині Великої Британії. Daimler Super Eight – топова люксова версія Jaguar XJ, випущена лімітованою серією із 853 автомобілів.

Салон оздоблений дорогою шкірою і деревом Фото: Jaguar

5,2-метровий Daimler Super Eight створено на базі подовженого Jaguar XJ. Відрізнити його можна за особливою решіткою радіатора та інакшим декором.

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Салон Daimler Super Eight оздоблено дорогою шкірою і деревом. Комплектація розширена і включає люк, роздільний клімат-контроль, підігрів усіх сидінь, навігацію, монітори для задніх пасажирів, електропривід передніх і задніх крісел, керма та кришки багажника.

Для задніх пасажирів встановили монітори Фото: Jaguar

Під капотом Jaguar Daimler Super Eight встановлено 4,2-літровий компресорний V8 на 400 к. с. і 553 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,3 с, а його максимальна швидкість обмежена на 250 км/год.

До речі, нещодавно в Київ привезли ексклюзивний британський суперкар за $2,7 мільйона.

Також Фокус писав, що в столиці бачили рідкісний лімітований седан Bentley.