Чорний як ніч: у Києві помітили ексклюзивний кросовер Maybach (фото)

Mercedes-Maybach GLS600 вирізняється чорним декором, особливими колісними дисками та розкішним внутрішнім оздобленням. Кросовер оснащений 558-сильним V8.

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У Києві засвітився новий Mercedes-Maybach GLS600 2024 модельного року в особливому виконанні Night Series. Розкішний кросовер коштує понад 200 000 євро. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Night Series ("нічна серія") – особлива лінійка Mercedes-Maybach. Авто вирізняються чорним декором замість хрому та оригінальними колісними дисками (в GLS вони 23-дюймові).

У салоні ззаду встановлено окремі крісла з електроприводом та масажем Фото: Mercedes-Benz

В оздобленні салону версії Night Series використовують дорогу шкіру Nappa чорного або білого кольору, а також дерево і карбон. Як і всі Mercedes-Maybach GLS, кросовер є чотиримісним – ззаду встановлено окремі крісла з електроприводом, вентиляцією і масажем.

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Також Mercedes-Maybach GLS Night Series укомплектований чотиризонним клімат-контролем, холодильником і потужною аудіосистемою. За комфорт їзди відповідає пневмопідвіска.

На вибір пропонують оздоблення білою або чорною шкірою Nappa Фото: Mercedes-Benz

Кросовер Mercedes-Maybach GLS600 оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо на 558 к. с. та 22-сильною "м’якою" гібридною установкою. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,9 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

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