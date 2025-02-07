У Києві помітили дуже рідкісний британський кросовер-кабріолет (фото)

Range Rover Evoque Convertible — нетиповий кросовер зі складним м'яким дахом. 240-сильний турбомотор розганяє його до сотні за 7,6 с.

Related video

У Києві засвітився кабріолет Range Rover Evoque 2016 року. Це один із найбільш нестандартних кросоверів сучасності. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кросовер отримав відкидний дах із тканини Фото: Land Rover

Кросовер Range Rover Evoque Convertible випускали невеликими серіями з 2016 по 2018 рік. За основу взяли тридверну версію моделі першого покоління.

Авто отримало багатошаровий м’який дах з електроприводом, через що поважчало на 275 кг порівняно зі стандартною моделлю. Кабріолет є чотиримісним, а об’єм його багажника зменшився до 251 л.

Кросовер-кабріолет випускали у версіях потужністю до 240 сил Фото: Land Rover

Кабріолет Range Rover Evoque пропонували лише в багатих комплектаціях. Базова версія отримала електропривід сидінь, потужну 380-ваттну акустику і роздільний клімат-контроль, а топова – камеру та навігацію.

Важливо

Британський ексклюзив: в Україні з'явився один із найшвидших кросоверів у світі (фото)

Range Rover Evoque Convertible пропонували лише з повним приводом і найпотужнішими 2,0-літровими турбомоторами – 240-сильним бензиновим та 180-сильним дизельним.

Салон розрахованик на чотирьох осіб Фото: Land Rover

Конкретно це авто є бензиновим. Із 9-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 7,6 с, а максимальна швидкість становить 217 км/год. Примітно, що кросовер зберіг непогані позашляхові властивості.

До речі, нещодавно у Києві помітили новий седан-кросовер Toyota з економічною гібридною установкою.

Також Фокус розповідав, що в столиці засвітився рідкісний і незвичний спорткар BMW 90-х.