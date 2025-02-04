Раритет із 90-х: у Києві помітили найнезвичніший спорткар BMW (фото)

Виготовлено лише 6291 BMW Z3 M Coupe. Спорткар із незвичним дизайно оснащений 321-сильною шісткою і здатен розігнатися до сотні за 5,4 с.

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У Києві засвітилося раритетне купе BMW Z3 1999 року в зарядженій M-версії. В Україні таких авто – одиниці. Фото спорткара опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Купе BMW Z3 є більш рідкісним, аніж кабріолет, адже його випускали лімітованими партіями. Потужних BMW Z3 M Coupe випустили лише 6291, тобто це раритет не лише в Україні.

BMW Z3 Coupe – найнезвичніша спортивна модель німецької марки. Авто вирізняється дуже нестандартним дизайном і поєднує в собі риси купе та універсала. Воно залишилося двомісним, проте його багажник більший, аніж у кабріолета – 210-410 л.

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BMW Z3 M Coupe оснащений 3,2-літровою рядною шісткою, яка розвиває 321 к. с. та 350 Н∙м. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,4 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Салон оздоблено шкірою Фото: BMW

Крім того, BMW Z3 M Coupe отримав самоблокувальний диференціал та збільшені гальма, а його ходова доопрацьована. Крім того, М-версія пізнається за агресивнішими бамперами, 17-дюймовими дисками і чотирма вихлопними трубами, а в салоні встановлені шкіряні спортивні крісла.

Між іншим, нещодавно в столиці бачили конкурента цього авто — потужний Mercedes SLK32 AMG.

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