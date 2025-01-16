Розганяється до 330 км/год: представлено найшвидший і найдорожчий седан BMW (фото)
Новий BMW Alpina B8 GT оснащений 634-сильним V8 твін-турбо. Спортивний седан здатен розігнатися до сотні за 3,3 с і розвинути 330 км/год.
У Німеччині презентували новий BMW Alpina B8 GT. Заряджений варіант седана-купе BMW 8 Series Gran Coupe випустять лімітованою серією із 99 авто вартістю від 225 000 євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті німецького виробника.
В основі Alpina B8 GT лежить модифікація BMW M850i Gran Coupe. Потужність його 4,4-літрового V8 твін-турбо збільшили з 530 до 634 к. с., а піковий крутний момент виріс із 750 до 850 Н∙м.Важливо
Повнопривідний BMW Alpina B8 GT здатен розігнатися до 100 км/год за 3,3 с, а до 200 км/год – за 10,5 с. Максимальна швидкість становить 330 км/год. Це найшвидший і найдорожчий седан BMW у сучасній лінійці марки. Також доопрацьоване шасі авто.
Від BMW M850i Gran Coupe новий Alpina B8 GT відрізняється чорною решіткою радіатора, скромним карбоновим обвісом та фірмовими 21-дюймовими дисками. 20 авто отримають ексклюзивне двоколірне забарвлення.
Тюнінг BMW 8 Series від Alpina включає оздоблення салону дорогою шкірою, замшею та алюмінієм. На центральній панелі та сидіннях з’явилися автографи засновника Alpina Буркарда Бовензіпена.
До речі, нещодавно стало відомо, що купе BMW M8 знімають із виробництва.
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