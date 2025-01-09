Божевільний тюнінг: умільці створили BMW із водоспадом у багажнику (відео)

Старий BMW 3 Series E36 отримав обвіс і антикрило, а його салон оздобили карбоном і алькантарою. Седан оснастили пневмопідвіскою, а в його багажнику з'явився справжній водоспад.

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Цей седан BMW 325i E36 занизили, додали йому обвіс і бампери від AC Schnitzer, а також задній спойлер від M3. Крім того, автомобіль отримав 17-дюймові диски із низькопрофільною гумою Toyo Proxes.

Седан отримав обвіс і спойлер Фото: Cars and Bids

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Салон BMW 3 Series E36 оздобили шкірою та алькантарою, з’явилися і карбонові вставки. Крім того, автомобіль отримав потужну акустичну систему Pioneer із сенсорним дисплеєм, DVD-плеєром та понад десятком динаміків. Окремі екрани з’явилися в переднього пасажира та замість задніх крісел.

Окремий дисплей встановили для переднього пасажира Фото: Cars and Bids

Проте найцікавіші доопрацювання сховані в багажнику. В його кришку вбудували монітори, а ще встановили справжній водоспад. Для цього довелося змонтувати 68-літровий бак для води та електричний насос, який її прокачує.

У багажнику встановили водоспад Фото: Cars and Bids

Тюнінг BMW 325i не зачепив силовий агрегат – він залишився без змін. Седан оснащений 2,5-літровою рядною шісткою на 192 к. с. та 5-ступінчастим автоматом. А от ходову доопрацювали – встановили пневмопідвіску зі змінним кліренсом.

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