Капсула часу з 90-х: знайдено культовий 30-річний спорткар BMW в ідеальному стані (фото)
Купе BMW M3 E36 — культовий спорткар 90-х років. Автомобіль оснащений 3,0-літровою 240-сильною шісткою і здатен розігнатися до 100 км/год за 6 секунд.
У США виявили купе BMW M3 1995 року у новому стані. Знамените спортивне купе 90-х виставили на аукціон RM Sotheby’s і планують отримати за нього до 70 000 доларів. Подробиці авто з'явилися на сайті аукціонного дому.
Зазвичай спорткари BMW M3 E36 у середньому приблизно удвічі дешевші. Утім, це купе за майже три десятиліття проїхало усього 7775 км і виглядає як нове авто.
BMW M3 увесь час перебував у одній сім’ї і про нього дбали. Кузов, салон та силовий агрегат купе в ідеальному стані.
Спорткар BMW M3 E36 (в американській специфікації) оснащений 3,0-літровою рядною шісткою потужністю 240 к. с., у парі з якою працює 5-ступінчаста механічна КПП. Розгін до 100 км/год займає 6 с, а максимальна швидкість становить 225 км/год. Звісно ж, доопрацьовані ходова та гальма авто.
Від стандартного BMW 3 Series E36 заряджений варіант відрізняється скромним обвісом та особливими колісними дисками. У салоні встановлено спортивні крісла та кермо.
Конкретно це купе BMW M3 багато оснащене. Його салон оздоблено шкірою та деревом, є кондиціонер, люк, круїз-контроль, електропривід та підігрів сидінь.
До речі, на цей же аукціон виставили і капсулу часу Land Rover Defender 1997 року.
Також Фокус розповідав, що з молотка пішов ще рідкісний спорткар BMW M3 GT E36.