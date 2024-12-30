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Капсула часу з 90-х: знайдено культовий 30-річний спорткар BMW в ідеальному стані (фото)

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Фото: RM Sotheby's | BMW M3 1995 року проїхав усього 7775 км

Купе BMW M3 E36 — культовий спорткар 90-х років. Автомобіль оснащений 3,0-літровою 240-сильною шісткою і здатен розігнатися до 100 км/год за 6 секунд.

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У США виявили купе BMW M3 1995 року у новому стані. Знамените спортивне купе 90-х виставили на аукціон RM Sotheby’s і планують отримати за нього до 70 000 доларів. Подробиці авто з'явилися на сайті аукціонного дому.

BMW M3 1995, BMW M3, BMW M3 E36, капсула часу, спорткар BMW Fullscreen
Авто увесь час перебувало в одній сім"ї
Фото: RM Sotheby's

Зазвичай спорткари BMW M3 E36 у середньому приблизно удвічі дешевші. Утім, це купе за майже три десятиліття проїхало усього 7775 км і виглядає як нове авто.

BMW M3 увесь час перебував у одній сім’ї і про нього дбали. Кузов, салон та силовий агрегат купе в ідеальному стані.

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Спорткар багато оснащений
Фото: RM Sotheby's

Спорткар BMW M3 E36 (в американській специфікації) оснащений 3,0-літровою рядною шісткою потужністю 240 к. с., у парі з якою працює 5-ступінчаста механічна КПП. Розгін до 100 км/год займає 6 с, а максимальна швидкість становить 225 км/год. Звісно ж, доопрацьовані ходова та гальма авто.

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Раритет за $500 000: виявлено культовий американський спорткар 70-х у новому стані (відео)

Від стандартного BMW 3 Series E36 заряджений варіант відрізняється скромним обвісом та особливими колісними дисками. У салоні встановлено спортивні крісла та кермо.

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Під капотом встановлено 3,0-літрову рядну шістку
Фото: RM Sotheby's

Конкретно це купе BMW M3 багато оснащене. Його салон оздоблено шкірою та деревом, є кондиціонер, люк, круїз-контроль, електропривід та підігрів сидінь.

До речі, на цей же аукціон виставили і капсулу часу Land Rover Defender 1997 року.

Також Фокус розповідав, що з молотка пішов ще рідкісний спорткар BMW M3 GT E36.