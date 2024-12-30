Капсула времени из 90-х: найден культовый 30-летний спорткар BMW в идеальном состоянии (фото)

Купе BMW M3 E36 — культовый спорткар 90-х годов. Автомобиль оснащен 3,0-литровой 240-сильной шестеркой и способен разогнаться до 100 км/ч за 6 секунд.

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В США обнаружили купе BMW M3 1995 года в новом состоянии. Знаменитое спортивное купе 90-х выставили на аукцион RM Sotheby's и планируют получить за него до 70 000 долларов. Подробности авто появились на сайте аукционного дома.

Авто все время находилось в одной семье Фото: RM Sotheby's

Обычно спорткары BMW M3 E36 в среднем примерно вдвое дешевле. Впрочем, это купе за почти три десятилетия проехало всего 7775 км и выглядит как новое авто.

BMW M3 все время находился в одной семье и о нем заботились. Кузов, салон и силовой агрегат купе в идеальном состоянии.

Спорткар богато оснащен Фото: RM Sotheby's

Спорткар BMW M3 E36 (в американской спецификации) оснащен 3,0-литровой рядной шестеркой мощностью 240 л.с., в паре с которой работает 5-ступенчатая механическая КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 6 с, а максимальная скорость составляет 225 км/ч. Конечно же, доработаны ходовая и тормоза авто.

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Раритет за $500 000: обнаружен культовый американский спорткар 70-х в новом состоянии (видео)

От стандартного BMW 3 Series E36 заряженный вариант отличается скромным обвесом и особыми колесными дисками. В салоне установлены спортивные кресла и руль.

Под капотом установлена 3,0-литровая рядная шестерка Фото: RM Sotheby's

Конкретно это купе BMW M3 богато оснащено. Его салон отделан кожей и деревом, есть кондиционер, люк, круиз-контроль, электропривод и подогрев сидений.

Кстати, на этот же аукцион выставили и капсулу времени Land Rover Defender 1997 года.

Также Фокус рассказывал, что с молотка ушел еще редкий спорткар BMW M3 GT E36.