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Авто

Капсула времени из 90-х: найден культовый 30-летний спорткар BMW в идеальном состоянии (фото)

BMW M3 E36, BMW M3, BMW M3 1995, капсула времени, спорткар BMW
Фото: RM Sotheby's | BMW M3 1995 года проехал всего 7775 км

Купе BMW M3 E36 — культовый спорткар 90-х годов. Автомобиль оснащен 3,0-литровой 240-сильной шестеркой и способен разогнаться до 100 км/ч за 6 секунд.

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В США обнаружили купе BMW M3 1995 года в новом состоянии. Знаменитое спортивное купе 90-х выставили на аукцион RM Sotheby's и планируют получить за него до 70 000 долларов. Подробности авто появились на сайте аукционного дома.

BMW M3 1995, BMW M3, BMW M3 E36, капсула времени, спорткар BMW Fullscreen
Авто все время находилось в одной семье
Фото: RM Sotheby's

Обычно спорткары BMW M3 E36 в среднем примерно вдвое дешевле. Впрочем, это купе за почти три десятилетия проехало всего 7775 км и выглядит как новое авто.

BMW M3 все время находился в одной семье и о нем заботились. Кузов, салон и силовой агрегат купе в идеальном состоянии.

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Спорткар богато оснащен
Фото: RM Sotheby's

Спорткар BMW M3 E36 (в американской спецификации) оснащен 3,0-литровой рядной шестеркой мощностью 240 л.с., в паре с которой работает 5-ступенчатая механическая КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 6 с, а максимальная скорость составляет 225 км/ч. Конечно же, доработаны ходовая и тормоза авто.

Важно
Раритет за $500 000: обнаружен культовый американский спорткар 70-х в новом состоянии (видео)
Раритет за $500 000: обнаружен культовый американский спорткар 70-х в новом состоянии (видео)

От стандартного BMW 3 Series E36 заряженный вариант отличается скромным обвесом и особыми колесными дисками. В салоне установлены спортивные кресла и руль.

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Под капотом установлена 3,0-литровая рядная шестерка
Фото: RM Sotheby's

Конкретно это купе BMW M3 богато оснащено. Его салон отделан кожей и деревом, есть кондиционер, люк, круиз-контроль, электропривод и подогрев сидений.

Кстати, на этот же аукцион выставили и капсулу времени Land Rover Defender 1997 года.

Также Фокус рассказывал, что с молотка ушел еще редкий спорткар BMW M3 GT E36.