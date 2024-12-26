Капсула времени за $300 000: обнаружен 27-летний Land Rover с пробегом 2000 км (фото)

Land Rover Defender 1997 года почти не эксплуатировался и прекрасно сохранился. Это одно из последних авто с мощным 185-сильным V8 и автоматической КПП.

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В США обнаружили идеально сохранившийся Land Rover Defender 1997 года. Внедорожник выставили на аукцион RM Sotheby's и планируют получить за него до 300 000 долларов. Подробности автомобиля раскрыли на сайте аукционного дома.

Авто оценили в $300 000 Фото: RM Sotheby's

Этот короткий Land Rover Defender 90 за 27 лет проехал всего 2075 км. Внедорожник имел нескольких владельцев в США и Великобритании, причем все они очень мало эксплуатировали авто и хранили его в гараже.

Внедорожник прекрасно сохранился Фото: RM Sotheby's

Land Rover Defender в идеальном состоянии и выглядит как новое авто. У него родные краска и шины, а также хорошо сохранена внутренняя отделка. Комплектация авто включает кондиционер.

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Высокая цена Land Rover Defender обусловлена еще и тем, что это один из последних внедорожников в мощной версии с 4,0-литровым бензиновым V8 на 185 сил и 4-ступенчатым автоматом.

Редкий вариант Defender оснащен двигателем V8 Фото: RM Sotheby's

Дело в том, что такие авто поставлялись преимущественно в США и Канаду, однако после 1997 года экспорт Land Rover Defender в Северную Америку полностью прекратили и после этого модель выпускали с дизелем и механической КПП.

Кстати, недавно обнаружили редкий американский спорткар 70-х за $500 000 в новом состоянии.

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