Капсула времени за $300 000: обнаружен 27-летний Land Rover с пробегом 2000 км (фото)
Land Rover Defender 1997 года почти не эксплуатировался и прекрасно сохранился. Это одно из последних авто с мощным 185-сильным V8 и автоматической КПП.
В США обнаружили идеально сохранившийся Land Rover Defender 1997 года. Внедорожник выставили на аукцион RM Sotheby's и планируют получить за него до 300 000 долларов. Подробности автомобиля раскрыли на сайте аукционного дома.
Этот короткий Land Rover Defender 90 за 27 лет проехал всего 2075 км. Внедорожник имел нескольких владельцев в США и Великобритании, причем все они очень мало эксплуатировали авто и хранили его в гараже.
Land Rover Defender в идеальном состоянии и выглядит как новое авто. У него родные краска и шины, а также хорошо сохранена внутренняя отделка. Комплектация авто включает кондиционер.
Высокая цена Land Rover Defender обусловлена еще и тем, что это один из последних внедорожников в мощной версии с 4,0-литровым бензиновым V8 на 185 сил и 4-ступенчатым автоматом.
Дело в том, что такие авто поставлялись преимущественно в США и Канаду, однако после 1997 года экспорт Land Rover Defender в Северную Америку полностью прекратили и после этого модель выпускали с дизелем и механической КПП.
Кстати, недавно обнаружили редкий американский спорткар 70-х за $500 000 в новом состоянии.
Также Фокус писал о брошенном шестиколесном "Гелендвагене".