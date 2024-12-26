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Капсула часу за $300 000: виявлено 27-річний Land Rover із пробігом 2000 км (фото)

Land Rover Defender, Land Rover Defender 1997, Land Rover Defender 90, капсула часу
Фото: RM Sotheby's | Land Rover Defender 1997 року проїхав лише 2075 км

Land Rover Defender 1997 року майже не експлуатувався і чудово зберігся. Це одне з останніх авто із потужним 185-сильним V8 та автоматичною КПП.

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У США виявили ідеально збережений Land Rover Defender 1997 року. Позашляховик виставили на аукціон RM Sotheby’s і планують отримати за нього до 300 000 доларів. Подробиці автомобіля розкрили на сайті аукціонного дому.

Land Rover Defender 90, Land Rover Defender 1997, Land Rover Defender, капсула часу Fullscreen
Авто оцінили в $300 000
Фото: RM Sotheby's

Цей короткий Land Rover Defender 90 за 27 років проїхав усього 2075 км. Позашляховик мав кількох власників у США і Великій Британії, причому всі вони дуже мало експлуатували авто та зберігали його в гаражі.

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Позашляховик чудово зберігся
Фото: RM Sotheby's

Land Rover Defender в ідеальному стані й має вигляд нового авто. У нього рідні фарба та шини, а також добре збережене внутрішнє оздоблення. Комплектація авто включає кондиціонер.

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Висока ціна Land Rover Defender обумовлена ще й тим, що це один із останніх позашляховиків у потужній версії із 4,0-літровим бензиновим V8 на 185 сил та 4-ступінчастим автоматом.

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Рідкісний варіант Defender оснащений двигуном V8
Фото: RM Sotheby's

Річ у тім, що такі авто постачали переважно в США та Канаду, проте після 1997 року експорт Land Rover Defender до Північної Америки повністю припинили і після цього модель випускали із дизелем та механічною КПП.

До речі, нещодавно виявили рідкісний американський спорткар 70-х за $500 000 в новому стані.

Також Фокус писав про покинутий шестиколісний "Гелендваген".