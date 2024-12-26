Капсула часу за $300 000: виявлено 27-річний Land Rover із пробігом 2000 км (фото)

Land Rover Defender 1997 року майже не експлуатувався і чудово зберігся. Це одне з останніх авто із потужним 185-сильним V8 та автоматичною КПП.

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У США виявили ідеально збережений Land Rover Defender 1997 року. Позашляховик виставили на аукціон RM Sotheby’s і планують отримати за нього до 300 000 доларів. Подробиці автомобіля розкрили на сайті аукціонного дому.

Авто оцінили в $300 000 Фото: RM Sotheby's

Цей короткий Land Rover Defender 90 за 27 років проїхав усього 2075 км. Позашляховик мав кількох власників у США і Великій Британії, причому всі вони дуже мало експлуатували авто та зберігали його в гаражі.

Позашляховик чудово зберігся Фото: RM Sotheby's

Land Rover Defender в ідеальному стані й має вигляд нового авто. У нього рідні фарба та шини, а також добре збережене внутрішнє оздоблення. Комплектація авто включає кондиціонер.

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Висока ціна Land Rover Defender обумовлена ще й тим, що це один із останніх позашляховиків у потужній версії із 4,0-літровим бензиновим V8 на 185 сил та 4-ступінчастим автоматом.

Рідкісний варіант Defender оснащений двигуном V8 Фото: RM Sotheby's

Річ у тім, що такі авто постачали переважно в США та Канаду, проте після 1997 року експорт Land Rover Defender до Північної Америки повністю припинили і після цього модель випускали із дизелем та механічною КПП.

До речі, нещодавно виявили рідкісний американський спорткар 70-х за $500 000 в новому стані.

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