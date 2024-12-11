Старая "тройка" BMW 90-х ушла с молотка по цене нового VW Touareg (фото, видео)
Изготовлено всего 356 купе BMW M3 GT. Спорткар получил более мощный 295-сильный двигатель, огромное антикрыло и спортивные сиденья.
В США на аукционе Cars and Bids продали необычную "тройку" BMW 1995 года выпуска. За авто с пробегом 164 тыс. км отдали 67 000 долларов (как за новый VW Touareg), хотя обычно подобные авто значительно дешевле. Об авто рассказали на сайте аукциона.
Дело в том, что с молотка ушло купе BMW M3 E36 в очень редком исполнении GT. Изготовили всего 356 таких автомобилей.
Спорткар BMW M3 GT выпустили, чтобы допустить модель к соревнованиям FIA GT и IMSA. Для этого купе сделали похожим на гоночные авто.
BMW M3 E36 получил новый передний бампер со сплиттером, большое антикрыло и особые 17-дюймовые диски. Кроме того, все 356 авто покрасили в темно-зеленый цвет British Racing Green.
Чтобы облегчить спорткар, двери выполнили из алюминия. Это, а также другие модификации, уменьшило массу BMW M3 GT на 30 кг. Жесткость кузова увеличили распорки.Важно
В салоне установлены спортивные сиденья с подогревом, обшитые зеленой кожей Nappa и алькантарой. Кроме того, в отделке появились карбоновые вставки.
Мощность 3,0-литровой шестерки увеличили с 286 до 295 сил. Максимальная скорость выросла до 275 км/ч. Управляемость авто улучшил самоблокирующийся дифференциал.
Кстати, недавно в Украину привезли уникальный BMW M3 с двигателем V10.
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