Старая "тройка" BMW 90-х ушла с молотка по цене нового VW Touareg (фото, видео)

Изготовлено всего 356 купе BMW M3 GT. Спорткар получил более мощный 295-сильный двигатель, огромное антикрыло и спортивные сиденья.

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Дело в том, что с молотка ушло купе BMW M3 E36 в очень редком исполнении GT. Изготовили всего 356 таких автомобилей.

Спорткар получил большое антикрыло Фото: Cars and Bids

Спорткар BMW M3 GT выпустили, чтобы допустить модель к соревнованиям FIA GT и IMSA. Для этого купе сделали похожим на гоночные авто.

BMW M3 E36 получил новый передний бампер со сплиттером, большое антикрыло и особые 17-дюймовые диски. Кроме того, все 356 авто покрасили в темно-зеленый цвет British Racing Green.

В отделке салона использованы кожа, алькантара и карбон Фото: Cars and Bids

Чтобы облегчить спорткар, двери выполнили из алюминия. Это, а также другие модификации, уменьшило массу BMW M3 GT на 30 кг. Жесткость кузова увеличили распорки.

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В салоне установлены спортивные сиденья с подогревом, обшитые зеленой кожей Nappa и алькантарой. Кроме того, в отделке появились карбоновые вставки.

Купе получило спортивные сиденья Фото: Cars and Bids

Мощность 3,0-литровой шестерки увеличили с 286 до 295 сил. Максимальная скорость выросла до 275 км/ч. Управляемость авто улучшил самоблокирующийся дифференциал.

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