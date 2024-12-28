600 сил і максималка 330 км/год: в Україні помітили рідкісний заряджений BMW (фото)
Седан BMW 7 Series Alpina оснащений 600-сильним V8 твін-турбо і здатен розвинути 330 км/год. Авто отримало обвіс, спойлер та нові колісні диски.
У Львові засвітився седан BMW 7 Series G12 в тюнінгу від Alpina. Розкішне спортивне авто є рідкістю на українських дорогах. Його світлини опублікували на сторінці lviv._top_.cars в Instagram.
У лінійці BMW ніколи не було седана M7, проте його замінили модифікації від Alpina. Конкретно це авто називається Alpina B7 Bi-Turbo, а в його основі лежить BMW 750i.
Тюнінг BMW 7 Series включає установку нових турбін, інтеркулера та вихлопу. Це дозволило підняти віддачу 4,4-літрового V8 твін-турбо до 600 к. с. та 800 Н∙м.Важливо
Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 3,7 с, а максимальна швидкість становить 330 км/год. Крім того, доопрацювали підвіску та встановили збільшені гальма. BMW Alpina B7 Bi-Turbo пропонували як із заднім, так і з повним приводом.
Від стандартного BMW 7 Series G12 заряджена версія відрізняється зміненими бамперами, скромним обвісом, невеликим заднім спойлером та фірмовими колісними дисками Alpina. У салоні встановлені спортивні сидіння. Конкретно це авто має німецькі номери, тобто або його пригнали в Україну, або ж на ньому до Львова приїхали іноземці.
До речі, в Україні є і набагато більш рідкісна Alpina B12 на базі BMW 7 Series E38 90-х років.
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