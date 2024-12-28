600 сил и максималка 330 км/ч: в Украине заметили редкий заряженный BMW (фото)

Седан BMW 7 Series Alpina оснащен 600-сильным V8 твин-турбо и способен развить 330 км/ч. Авто получило обвес, спойлер и новые колесные диски.

Related video

Во Львове засветился седан BMW 7 Series G12 в тюнинге от Alpina. Роскошное спортивное авто является редкостью на украинских дорогах. Его фотографии опубликовали на странице lviv._top_.cars в Instagram.

В линейке BMW никогда не было седана M7, однако его заменили модификации от Alpina. Конкретно это авто называется Alpina B7 Bi-Turbo, а в его основе лежит BMW 750i.

На крышке багажника установлен небольшой спойлер Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Тюнинг BMW 7 Series включает установку новых турбин, интеркулера и выхлопа. Это позволило поднять отдачу 4,4-литрового V8 твин-турбо до 600 л.с. и 800 Н∙м.

Важно

Легенда из 50-х: на аукцион выставили самый дорогой BMW в истории (фото)

С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с, а максимальная скорость составляет 330 км/ч. Кроме того, доработали подвеску и установили увеличенные тормоза. BMW Alpina B7 Bi-Turbo предлагали как с задним, так и с полным приводом.

В салоне установлены спортивные сиденья Фото: Alpina

От стандартного BMW 7 Series G12 заряженная версия отличается измененными бамперами, скромным обвесом, небольшим задним спойлером и фирменными колесными дисками Alpina. В салоне установлены спортивные сиденья. Конкретно это авто имеет немецкие номера, то есть либо его пригнали в Украину, либо же на нем во Львов приехали иностранцы.

Кстати, в Украине есть и гораздо более редкая Alpina B12 на базе BMW 7 Series E38 90-х годов.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве заметили новый BMW M5 2024.