Безумный тюнинг: умельцы создали BMW с водопадом в багажнике (видео)

Старый BMW 3 Series E36 получил обвес и антикрыло, а его салон украсили карбоном и алькантарой. Седан оснастили пневмоподвеской, а в его багажнике появился настоящий водопад.

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Этот седан BMW 325i E36 занизили, добавили ему обвес и бамперы от AC Schnitzer, а также задний спойлер от M3. Кроме того, автомобиль получил 17-дюймовые диски с низкопрофильной резиной Toyo Proxes.

Седан получил обвес и спойлер Фото: Cars and Bids

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Салон BMW 3 Series E36 отделали кожей и алькантарой, появились и карбоновые вставки. Кроме того, автомобиль получил мощную акустическую систему Pioneer с сенсорным дисплеем, DVD-плеером и более десятка динамиков. Отдельные экраны появились у переднего пассажира и вместо задних сидений.

Отдельный дисплей установили для переднего пассажира Фото: Cars and Bids

Однако самые интересные доработки спрятаны в багажнике. В его крышку встроили мониторы, а еще установили настоящий водопад. Для этого пришлось смонтировать 68-литровый бак для воды и электрический насос, который ее прокачивает.

В багажнике установили водопад Фото: Cars and Bids

Тюнинг BMW 325i не затронул силовой агрегат — он остался без изменений. Седан оснащен 2,5-литровой рядной шестеркой на 192 л. с. и 5-ступенчатым автоматом. А вот ходовую доработали — установили пневмоподвеску с изменяемым клиренсом.

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