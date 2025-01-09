Безумный тюнинг: умельцы создали BMW с водопадом в багажнике (видео)
Старый BMW 3 Series E36 получил обвес и антикрыло, а его салон украсили карбоном и алькантарой. Седан оснастили пневмоподвеской, а в его багажнике появился настоящий водопад.
В США обнаружили необычный BMW 3 Series 1995 года. Седан доработали оригинальным способом. О нем рассказали на сайте Cars and Bids.
Этот седан BMW 325i E36 занизили, добавили ему обвес и бамперы от AC Schnitzer, а также задний спойлер от M3. Кроме того, автомобиль получил 17-дюймовые диски с низкопрофильной резиной Toyo Proxes.Важно
Салон BMW 3 Series E36 отделали кожей и алькантарой, появились и карбоновые вставки. Кроме того, автомобиль получил мощную акустическую систему Pioneer с сенсорным дисплеем, DVD-плеером и более десятка динамиков. Отдельные экраны появились у переднего пассажира и вместо задних сидений.
Однако самые интересные доработки спрятаны в багажнике. В его крышку встроили мониторы, а еще установили настоящий водопад. Для этого пришлось смонтировать 68-литровый бак для воды и электрический насос, который ее прокачивает.
Тюнинг BMW 325i не затронул силовой агрегат — он остался без изменений. Седан оснащен 2,5-литровой рядной шестеркой на 192 л. с. и 5-ступенчатым автоматом. А вот ходовую доработали — установили пневмоподвеску с изменяемым клиренсом.
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