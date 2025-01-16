Разгоняется до 330 км/ч: представлен самый быстрый и дорогой седан BMW (фото)

Новый BMW Alpina B8 GT оснащен 634-сильным V8 твин-турбо. Спортивный седан способен разогнаться до сотни за 3,3 с и развить 330 км/ч.

Related video

В Германии презентовали новый BMW Alpina B8 GT. Заряженный вариант седана-купе BMW 8 Series Gran Coupe выпустят лимитированной серией из 99 авто стоимостью от 225 000 евро. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте немецкого производителя.

BMW Alpina B8 GT разгоняется до 330 км/ч Фото: Alpina

В основе Alpina B8 GT лежит модификация BMW M850i Gran Coupe. Мощность его 4,4-литрового V8 твин-турбо увеличили с 530 до 634 л. с., а пиковый крутящий момент вырос с 750 до 850 Н∙м.

Важно

Безумный тюнинг: умельцы создали BMW с водопадом в багажнике (видео)

Полноприводный BMW Alpina B8 GT способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с, а до 200 км/ч — за 10,5 с. Максимальная скорость составляет 330 км/ч. Это самый быстрый и самый дорогой седан BMW в современной линейке марки. Также доработано шасси авто.

Салон отделан кожей и алькантарой Фото: Alpina

От BMW M850i Gran Coupe новый Alpina B8 GT отличается черной решеткой радиатора, скромным карбоновым обвесом и фирменными 21-дюймовыми дисками. 20 авто получат эксклюзивную двухцветную окраску.

Сиденья украсили автографами основателя Alpina Фото: Alpina

Тюнинг BMW 8 Series от Alpina включает отделку салона дорогой кожей, замшей и алюминием. На центральной панели и сиденьях появились автографы основателя Alpina Буркарда Бовензипена.

Кстати, недавно стало известно, что купе BMW M8 снимают с производства.

Также Фокус писал о тюнинге Toyota Crown Sport в стилистике Ferrari.